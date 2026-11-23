Nicole Richies (45) Tochter Harlow Winter Kate Madden startet jetzt offiziell als Model durch. Das ältere Kind des Realitystars und des Musikers Joel Madden (47) hat einen Vertrag bei der renommierten New Yorker Agentur The Lions Management unterschrieben. Damit erfüllt sich für Kate ein lang gehegter Traum, wie sie jetzt gegenüber WWD verriet: "Ich habe schon immer davon geträumt, zu modeln. Daher ist es unglaublich aufregend, dieses nächste Kapitel mit The Lions zu beginnen." Die Modewelt bedeutet ihr dabei weit mehr als nur schöne Kleider. "Mode war für mich schon immer eine Möglichkeit, mich auszudrücken, und ich kann es kaum erwarten, das auf eine völlig neue Art zu erkunden", erklärte sie. Nun wolle sie dazulernen, sich weiterentwickeln, neue Menschen treffen und herausfinden, wohin sie dieser Weg führt.

Für die Luxusmarke Balenciaga standen Mutter und Tochter nämlich gemeinsam vor der Kamera. Die beiden sind Teil der Kampagne zum 25. Jubiläum der Le City Bag und posierten dafür auf den Straßen von Los Angeles. Nicole zeigt sich auf den Motiven in einem ärmellosen schwarzen Kleid, das sie mit auffälligen schwarzen Stiefeln kombiniert. Für einen echten Farbtupfer sorgt eine knallgelbe Tasche des Modehauses, die die Designerin in der Hand hält. Kate teilte die Bilder auf Instagram – und bekam dort prompt Rückendeckung von ihrer Mutter. "Ja, Königin", kommentierte Nicole den Beitrag und setzte ein gelbes Herzemoji dahinter. Für Kate beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt, nachdem sie erst ihren Highschoolabschluss gemacht hatte. Dass sie sich vor der Kamera wohlfühlt, deutete sich bereits auf ihrem Social-Media-Profil an: Dort präsentiert die Nachwuchsfashionista ihren Followern regelmäßig unterschiedliche Outfits sowie professionell wirkende Modelaufnahmen. Mit der Balenciaga-Kampagne und der Vertretung durch The Lions Management nimmt ihre angestrebte Karriere nun offiziell Form an.

In Sachen Stil haben Kate gleich beide Eltern geprägt, wie sie dem W Magazine erzählte. Die Vorliebe für schwarze Kleidung habe sie von ihrem Vater Joel, gleichzeitig orientiere sie sich am früheren Look ihrer Mutter. Nicoles Kleiderschrank steht ihr dabei offen: "Es ist wirklich großartig. Sie ist so lieb und lässt mich ausleihen, was immer ich möchte. Manchmal leiht sie sich auch Sachen von mir." Der wichtigste Ratschlag ihrer Eltern laute, authentisch zu bleiben. "Ich liebe außergewöhnliche Sachen, also sagen sie mir, dass ich tragen soll, was ich möchte. Sie unterstützen mich immer sehr, ganz egal, was ich anziehen will", schwärmte Kate. Auch beim Make-up hat die Tochter laut Nicole längst die Nase vorn: Wie die Designerin People verriet, schminke Kate sie gelegentlich zu Hause – besonders gut gelinge ihr ein Cat-Eye-Look. Öffentlich war die 18-Jährige lange als Harlow bekannt. Laut Nicole nutzt sie jedoch schon ihr ganzes Leben lang ihren zweiten Vornamen Kate. Nicole und Joel sind seit 2010 verheiratet und haben außerdem den Sohn Sparrow Madden (17).

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Instagram / katemaddennn Nicole Richie und Joel Maddens Tochter Kate, Juni 2026

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Instagram / nicolerichie Nicole Richie und ihre Tochter Harlow Winter Kate

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