Boris Becker genießt Familienglück unter Siziliens Sonne

Während in Deutschland langsam die Blätter fallen, scheint für Boris Becker (58) Anfang Oktober die Sonne. Auf Instagram teilte der frühere Tennisprofi eine Reihe von Schnappschüssen, die ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) und Töchterchen Zoe auf Sizilien zeigen. Das Trio genießt den herbstlichen Sonnenschein in einem Luxusresort, auf einem Boot und am Strand. Auf einem der Bilder posiert Lilian in einem orangefarbenen Bikini an der Seite ihres Mannes. Eine weitere Aufnahme zeigt sie in einem braunen Zweiteiler, wie sie mit der kleinen Zoe am Meer steht. Und natürlich darf bei einem Becker-Urlaub eines nicht fehlen: der Tennisplatz. Der einstige Wimbledon-Champion greift auch im Italienurlaub höchstpersönlich zum Schläger und verbindet so seine große Leidenschaft mit der gemeinsamen Familienauszeit.

Neben den Strand- und Tennisaufnahmen gewährt Boris seinen Followern auch Einblicke in die Unterkunft, die Aussicht und Ausflüge in die Umgebung des sizilianischen Luxusresorts. Zu seiner Bilderreihe schrieb er auf Instagram: "Tennis, sizilianischer Sonnenschein und etwas wertvolle Zeit mit der Familie." Zugleich richtet der Sportler persönliche Worte an die Gastgeber, die den Aufenthalt organisiert haben. "Danke an @luxtennis und @verduraresortsicily, dass ihr unseren Aufenthalt so besonders gemacht habt. Es ist immer wieder eine Freude, meine Liebe zum Spiel in einer so wunderschönen Umgebung zu teilen", schwärmt Boris. Der Tennissport bleibt damit auch während der privaten Auszeit ein fester Bestandteil seines Tages. Zwischen Palmen, Meerblick und rotem Sand dürfte das Training tatsächlich ein wenig angenehmer ausfallen als auf heimischen Plätzen im Oktoberregen.

Kennengelernt hatten sich Boris und Lilian im Jahr 2018 über gemeinsame Freunde in Frankfurt, ein Jahr später wurden die beiden ein Paar. Im September 2024 gaben sie sich schließlich das Jawort: Rund 150 Gäste feierten mit dem Brautpaar drei Tage lang im italienischen Portofino. Im November 2025 folgte dann das nächste große Glück: Tochter Zoe wurde geboren. Das Mädchen kam nur einen Tag vor Boris' 58. Geburtstag zur Welt und ist das fünfte Kind des einstigen Tennisprofis. Über die besondere Verbindung zu seiner Frau sprach er in der The Sunday Times: "Sie ist offensichtlich eine sehr attraktive Frau, aber schon an dem ersten Tag, als wir allein zusammen zu Mittag aßen, spürte ich, dass wir sofort eine intellektuelle Verbindung hatten." Dem Altersunterschied sieht er locker entgegen, denn: "Obwohl sie 20 Jahre jünger ist, habe ich das Gefühl, dass sie eine alte Seele hat, und ich denke gerne, dass meine Seele etwas jünger ist – also haben wir uns in der Mitte getroffen."

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Tochter Zoe und Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro am Strand

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker beim Tennisspielen auf Sizilien

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Ehefrau Lilian, Oktober 2026