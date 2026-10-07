Trennung bei Imagine-Dragons-Star Dan Reynolds & Minka Kelly

Diese Nachricht dürfte viele überraschen: Minka Kelly (46) und Dan Reynolds (39) sind offenbar kein Paar mehr. Nach rund vier Jahren Beziehung sollen die Schauspielerin und der Frontmann von Imagine Dragons getrennte Wege gehen. Ein Insider bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass das Liebes-Aus "vor Kurzem passiert" sei. Wann genau die beiden ihre Beziehung beendeten, blieb dabei offen. Auch von wem die Initiative ausging, wurde nicht verraten. Die Gründe für das Beziehungsende sind ebenfalls unklar. Beide haben sich bislang nicht öffentlich zu der Trennung geäußert.

Zum ersten Mal wurden Minka und Dan im November 2022 miteinander in Verbindung gebracht. Damals besuchten sie gemeinsam das Café Stella im Los-Angeles-Stadtteil Silver Lake. Kennengelernt hatten sich die beiden über einen gemeinsamen Freund. Da die Darstellerin zu dieser Zeit beruflich im Vereinigten Königreich beschäftigt war, vergingen nach dem ersten Kontakt noch mehrere Wochen, bevor sie sich trafen. Schon davor hatten sie jedoch sehr persönliche Dinge miteinander geteilt: Der Sänger schickte ihr einen selbst geschriebenen Song, während sie ihm das damals noch unveröffentlichte Manuskript ihrer Memoiren "Tell Me Everything" anvertraute. "Aber wir teilten es miteinander, und am Ende wurde daraus etwas wirklich Schönes, das uns einander viel näher brachte", erklärte Dan 2024 gegenüber People. Und weiter: "Ich glaube, es half uns beiden, einander ziemlich schnell auf einer tieferen Ebene zu verstehen."

Noch am 30. Mai 2026 gingen Minka und Dan einen wichtigen Schritt in ihrer Beziehung: Bei der MOCA Gala im The Geffen Contemporary at MOCA in Los Angeles feierten sie ihr offizielles Red-Carpet-Debüt als Paar. Arm in Arm posierten die Schauspielerin und der Sänger dort für die Fotografen. Ganz neu waren gemeinsame öffentliche Auftritte zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Bereits im Oktober 2024 hatten sie zusammen eine Vorführung von "Gladiator II" besucht, auf ein gemeinsames Posieren auf dem roten Teppich jedoch verzichtet. Nach ihrem Paar-Debüt bei der Gala wurden Minka und Dan im Sommer erneut zusammen gesehen. Laut People stammen die jüngsten bekannten gemeinsamen Aufnahmen der beiden aus dem Juli 2026. Nur wenige Monate später soll ihre rund vierjährige Beziehung nun beendet sein.

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Getty Images Minka Kelly und Dan Reynolds bei der MOCA Gala 2026 im The Geffen Contemporary in Los Angeles

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Getty Images Dan Reynolds und Minka Kelly bei der MOCA-Gala im Geffen Contemporary in Los Angeles, 30. Mai 2026

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Instagram / minkakelly Minka Kelly und Dan Reynolds, Juli 2025