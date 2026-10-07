Das geht zu weit: Vanessa Mai kritisiert hohe Konzertpreise

Die explodierenden Preise für Konzertbesuche in Deutschland lassen Vanessa Mai (34) keineswegs kalt. In ihrem Podcast "Schön laut", den sie zusammen mit Lola Weippert (30) moderiert, knöpft sich die Sängerin die extrem gestiegenen Kosten für normale Tickets, VIP-Pakete und Meet-and-Greets vor. Völlig fassungslos macht sie vor allem der Umstand, dass einige deutsche Acts ihren Fans mittlerweile 200 Euro oder noch mehr abknöpfen, nur damit diese ihr Idol kurz persönlich treffen dürfen. "Es gibt Meet-and-Greet-Tickets, da denke ich: Würde ich niemals ausgeben, das Geld. Wo ich denk: Seid ihr eigentlich noch ganz bachel?", sagt sie deutlich. Anlass für ihre klaren Worte war eine Begegnung auf Tour, die ihr nahegegangen ist: Vanessa traf einen langjährigen Fan, der sich kein Ticket für ihre Show kaufen konnte, und lud ihn kurzerhand zum Konzert am selben Abend ein.

Für ihre eigenen Shows will die Musikerin die Eintrittspreise deshalb bewusst niedrig halten. "Ich bin noch die Künstlerin, die die günstigeren Tickets hat. Bewusst. Also egal, ob wir Meet-and-Greets verkaufen oder auch die Tickets selber: Wir wollen, dass die Leute sich das leisten können", erklärt sie im Podcast. Lola hatte im Vorfeld die Zahlen gecheckt: Für Vanessas "Traumfabrik"-Tour gehen die normalen Tickets bei 59 Euro los, während das VIP-Paket mit 132 Euro zu Buche schlägt. Dass das ebenfalls kein Pappenstiel ist, gibt die Sängerin unumwunden zu. Sie betont jedoch, dass sie sich im Vergleich zu anderen Künstlern der Branche damit am unteren Ende bewegt. "Diese 59-Euro-Tickets, da sind wir schon mit die, die am wenigsten verlangen, dafür. Also da gibt es mittlerweile schon krasse Preise", meint sie. Eine Tour müsse sich am Ende natürlich rechnen. Im Vordergrund stehe für sie aber etwas anderes: "Ich mache eine Tour nicht wegen Geld, sondern ich mache eine Tour, weil ich auf Tour sein möchte."

Die Geschichte des Fans, die Vanessa letztlich zu ihrer Kritik brachte, nahm hinter den Kulissen ihren Anfang. Ihr Team bemerkte den Mann, weil er sich während einer Tour stundenlang im Backstage-Bereich aufhielt. Da anfangs niemand seine Identität kannte, schickte die Sängerin, die auf ihrer Tour ausgeraubt wurde, das Sicherheitspersonal vor. Das Ergebnis der Überprüfung überraschte: Der Gast war ein treuer Fan der ersten Stunde und hatte sogar ein Foto von Vanessa aus dem Jahr 2016 von ihrer allerersten Tour dabei. Gerührt von dieser Treue suchte die Künstlerin das persönliche Gespräch. Als er ihr anvertraute, dass er sich das Ticket eigentlich gar nicht leisten könne, schenkte sie ihm kurzerhand den Eintritt für die Show. Die Begegnung berührte die Musikerin und machte ihr erneut bewusst, dass manche Fans lange für ein Konzert sparen müssen oder sich ein solches Erlebnis gar nicht ermöglichen können.

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Getty Images Vanessa Mai, Sängerin

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Getty Images Vanessa Mai bei "Holiday on Ice" im Januar 2024

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Sandra Ludewig Vanessa Mai, Sängerin