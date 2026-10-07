Kim Virginia war wohl laut Ex-Manager tatsächlich schwanger

Rund um Kim Virginia Grey (31) sorgen neue Behauptungen für Gesprächsstoff. Der Influencer Sanijel Jakimovski hat sich in einem YouTube-Video zu Wort gemeldet und über ein kostenpflichtiges Statement des früheren Managers der Reality-TV-Bekanntheit gesprochen. Nach eigenen Angaben hat er sich die Ausführungen angehört und fasst deren Inhalt grob zusammen. Demnach soll der Ex-Manager bestätigt haben, dass Kim Virginia tatsächlich schwanger gewesen sei. Im Video schildert Sanijel die angeblichen Aussagen wie folgt: "Oh Gott Leute, sie soll wohl wirklich schwanger gewesen sein. Er hat ihr wohl geraten, mit der Abtreibungsgeschichte nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, und sie hat nicht darauf gehört. Sie war immer sehr beratungsresistent."

Noch in Dubai und damit vor der später öffentlich gewordenen Trittgeschichte soll sie eine Abtreibungspille eingenommen haben. Sanijel berichtet: "Sie hat ihm wohl gesagt, dass sie so eine Abtreibungspille genommen hat vorher. Also bevor diese Trittgeschichte kam." Alle genannten Details stammen dabei ausschließlich aus Sanijels Zusammenfassung der Aussagen des früheren Managers. Das Statement selbst, auf das sich der YouTuber bezieht, ist nicht frei zugänglich: Interessierte müssen dafür 5,99 Euro bezahlen.

Das frühere Management MEBA Stars stellte auf der eigens dafür eingerichteten Seite Mebasabrechnung.de ein knapp 29-minütiges Video hinter einer Paywall online. Zuvor hatte die Agentur auf Instagram groß angekündigt: "Das Management packt aus. MEBA STARS RECHNET AB. Wir sagen das Ungesagte. Die ganze Wahrheit. Nichts anderes." Genau dieses Bezahlangebot hatte im Netz für mächtig Ärger gesorgt. Unter Instagram-Clips von Matteogehtimmer und in den Kommentaren zu Sanijels YouTube-Video machten viele Nutzer ihrem Frust Luft. "Unglaublich, das ist so frech, ohne Worte" und "Wie unprofessionell kann man sein?" waren dort zu lesen. Andere wurden noch deutlicher: "Bodenlos."

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026

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