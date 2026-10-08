Jay-Zs vergessene Boyband-Kollaboration vor dem großen Ruhm

Noch bevor Jay-Z (56) weltweit zum Superstar wurde, tauchte der Rapper überraschend auf der Debütsingle einer britischen Boyband auf. Die 1997 in London gegründete R&B-Gruppe Another Level holte ihn für ihren Song "Be Alone No More" ins Studio. Bandmitglied Dane Bowers (46) blickt gegenüber Showbiz Cheat Sheet nun auf die damalige Zusammenarbeit zurück – und stellt klar, dass der Amerikaner zu diesem Zeitpunkt noch längst nicht der Weltstar von heute war. "Unsere erste Single war mit Jay-Z. Damals war er nicht der Jay-Z, den man heute kennt", erinnert sich der Sänger und ergänzt: "Er war im Underground groß und kein riesiger Künstler, aber wenn man heute zurückblickt und die Leute sagen: 'Oh mein Gott, ihr hattet Jay-Z auf eurer ersten Platte', denkt man: 'Ja, das ist irgendwie cool'." Für Dane bekommt der frühe Gastauftritt dadurch rückblickend eine ganz neue Bedeutung. Was seinerzeit offenbar wie eine passende Zusammenarbeit wirkte, gilt heute als unerwartete Verbindung zwischen dem späteren Rapgiganten und einer britischen R&B-Boyband.

Another Level bestand neben Dane aus Mark Baron, Bobak Kianoush und Wayne Williams. Laut Dane zählte die Formation damals zu den kommerziell erfolgreichsten britischen R&B-Acts, obwohl das Genre in den heimischen Charts noch vergleichsweise wenig Raum einnahm. Die Situation beim gemeinsamen Plattenlabel spielte der Gruppe offenbar in die Karten: Dort seien zu dieser Zeit lediglich Another Level, Jay-Z und NSYNC unter Vertrag gewesen. Entsprechend viel Aufmerksamkeit habe die Gruppe bekommen und musikalisch weitgehend das umsetzen können, was sie wollte. Die Kollaboration mit Jay-Z blieb dabei keineswegs der einzige Kontakt zu prominenten Namen aus dem Hip-Hop: Auch Wu-Tang Clan und Wyclef Jean (56) hätten Dane zufolge Material für die Boyband produziert. Die Gruppe konnte somit schon früh mit Künstlern arbeiten, deren Namen später international noch größere Strahlkraft entwickelten.

Der schnelle Erfolg brachte für Another Level allerdings nicht nur besondere Studioerlebnisse mit sich. "Wir hatten die Zeit unseres Lebens. Ich kann nicht lügen", fasst Dane, der einst mit Katie Price (48) liiert war, die erste Zeit im Rampenlicht begeistert zusammen. Die Bandmitglieder seien damals fünf- bis sechsmal in der Woche ausgegangen. Gleichzeitig hätten sie versucht, ihr Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Das funktionierte so lange, bis Handys mit brauchbaren Kameras auf den Markt kamen. Plötzlich gab es Fotos von jedem Abend, Boulevardreporter standen bereit und Menschen folgten den jungen Musikern durch die Nacht. Für die Gruppe sei diese neue Dauerbeobachtung Dane zufolge eine schwierige Phase gewesen. Kamerahandys seien für Prominente damals zum Albtraum geworden, für die Boulevardmedien hingegen zum Glücksfall. Seither hat sich viel getan im Showbiz – und auch in Jay-Zs Leben. Der Rapper ist inzwischen ein weltweit gefeierter Superstar, der sich ein Imperium mit einem Vermögen von mehr als zwei Milliarden Dollar aufgebaut hat.

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Imago Jay-Z beim WM-Spiel Côte d’Ivoire gegen Ecuador in Philadelphia

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Mario Mitsis / BACKGRID Dane Bowers, Musiker

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Getty Images Dane Bowers, Musiker