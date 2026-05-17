Boris Becker teilt herzliche Momente mit Tochter Zoë

Boris Becker (58) hat seine Fans auf Instagram mit einem besonders herzerwärmenden Beitrag überrascht. Der frühere Tennisprofi teilte mehrere neue Fotos, auf denen er seine kleine Familie im heimischen Wohnzimmer zeigt. Zu sehen ist Boris gemeinsam mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro (36) und der gemeinsamen Tochter Zoë Vittoria, die im November 2024 zur Welt kam und mittlerweile fünf Monate alt ist. Während der 58-Jährige entspannt auf einem weißen Sofa sitzt, kniet Lilian davor und hält die kleine Zoë liebevoll im Arm. Auf einem weiteren Bild hebt sie ihre Tochter strahlend in die Luft und wirft ihr einen Kussmund zu.

Obwohl das Gesicht der kleinen Zoë auf den Bildern verpixelt ist, fällt aufmerksamen Followern ein Detail sofort ins Auge: Die fünf Monate alte Kleine trägt bereits einen zarten, hellblonden Haarschopf. Zu den rührenden Schnappschüssen verfasste Boris auch einige persönliche Worte. "Am Ende sind es nicht die großen Bühnen, die bleiben ... sondern die Menschen und Momente, die einem wirklich etwas bedeuten", schrieb er zu dem emotionalen Beitrag.

Boris ist bereits Vater von drei weiteren Kindern: Söhne Noah und Elias stammen aus seiner Ehe mit Barbara Feltus, Tochter Anna Ermakova (26) entstammt einer außerehelichen Affäre. Mit Lilian, die 22 Jahre jünger ist als er, ist der ehemalige Weltranglisten-Erste seit einigen Jahren zusammen. Die Tochter Zoë ist ihr erstes gemeinsames Kind. Boris hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie viel ihm seine Familie bedeutet – sein jüngstes Instagram-Posting scheint dieses Gefühl einmal mehr zu unterstreichen. Seine Ex-Frau Lili Becker scheint dahingegen eher unzufrieden mit Boris Vaterqualitäten.

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Instagram / borisbeckerofficial Instagram Post von Boris Becker mit seiner Frau Lilian und Tochter Zoë im heimischen Wohnzimmer.

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Frau Lilian, 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Lilian und Zoë, April 2026