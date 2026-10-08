Mit 15 bedrohte Richard E. Grants Vater ihn mit einer Waffe

Richard E. Grant (69) durchlebte als Teenager einen Moment, der ihn beinahe das Leben kostete. Mit 15 Jahren wollte er im damaligen Swasiland, dem heutigen Eswatini, eine Kiste Whisky seines alkoholabhängigen Vaters Henrik Esterhuysen ausschütten. Doch Henrik überraschte seinen Sohn dabei und hielt ihm wütend eine Schusswaffe an den Hinterkopf. "Ich duckte mich, verschwand und rannte in den Garten", erinnerte sich Richard gegenüber The Sun an den damaligen Vorfall. Sein Vater habe ihn aufgespürt und gedroht: "Ich werde dir den Kopf wegschießen." Der Teenager habe daraufhin entgegnet: "Los, tu es, bring es einfach hinter dich." Henrik betätigte tatsächlich den Abzug – der Schuss verfehlte den Jungen nur knapp.

Dass er überlebte, verdankte Richard laut eigener Aussage dem Zustand seines Vaters. "Weil er betrunken war, wackelte die Waffe, also ging der Schuss direkt an mir vorbei, und ich fiel zu Boden und rannte weg", berichtete er dem Blatt. Richard versuchte dennoch, zwischen der Tat und dem nüchternen Wesen seines Vaters zu unterscheiden: "Dass ein Vater versucht, seinen Sohn zu töten, widerspricht doch jeder Natur, oder? Aber mein Vater war damals sehr betrunken. Wenn er nüchtern war, war er ein sanfter Mann, der mich liebte", erklärte er. Trotz des Traumas sprach Richard später immer wieder liebevoll über Henrik. Eine Zeit lang trug er sogar an jedem Handgelenk eine Uhr – eine davon war zum Andenken an seinen Vater dauerhaft auf die Uhrzeit Swasilands eingestellt. Wie wichtig Richard solche Gesten sind, zeigt ein weiteres Ritual. Seiner verstorbenen Ehefrau schreibt er nach eigener Aussage täglich Briefe, um den Schmerz zu verarbeiten.

Henrik arbeitete in Swasiland als Direktor des Bildungswesens in der britischen Protektoratsverwaltung. Nach dem Scheitern seiner Ehe bekam er das Sorgerecht für Richard. 1981 starb er im Alter von 51 Jahren an Lungenkrebs. Richards Mutter Leonne hatte die Familie nach einer Affäre mit Henriks bestem Freund verlassen. Richard hatte die Untreue damals als Zehnjähriger beobachtet, behielt sein Wissen jedoch für sich. Nach eigener Aussage entwickelte er daraufhin einen zwanghaften Gesichtskrampf und eine Fixierung auf Gerüche, die ihn bis heute begleitet. Der Zeitung The Telegraph erklärte er: "Oh ja, ich bin davon besessen, an allem zu riechen. An meinem Essen, meiner Kleidung, Autos und Büchern. Ich gewöhne mir gerade erst ab, an diesem Sofa zu riechen. Die Geruchsbesessenheit ist ein Erbe des Ehebruchs meiner Mutter und ihres Verlassens der Familie. Eine weitere Folge war ein Gesichtskrampf, den ich hatte. Eine Zwangsstörung. Ich konnte mich nicht beherrschen." Mutter und Sohn waren anschließend viele Jahre voneinander entfremdet, fanden später aber wieder zueinander. Leonne starb 2023 im Alter von 93 Jahren. Zu seinem jüngeren Bruder Stuart Esterhuysen besteht ebenfalls kein Kontakt mehr. Zuletzt sollen sich die beiden Brüder 1981 bei der Beerdigung ihres Vaters gesehen haben.

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Getty Images Richard E. Grant in London

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Getty Images Richard E. Grant und seine Tochter Olivia Grant

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Getty Images Richard E. Grant, Schauspieler

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