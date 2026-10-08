Saoirse Ronan ignoriert die Bond-Gerüchte um Jack Lowden

Seit Wochen kursiert in Hollywood die Frage, wer künftig in die Rolle von James Bond schlüpfen darf – und immer wieder fällt dabei der Name Jack Lowden (36). Nun hat sich seine Ehefrau Saoirse Ronan (32) in einem Interview zu den Gerüchten geäußert, ohne sie jedoch klar zu bestätigen oder zu dementieren. Statt über mögliche 007-Pläne zu sprechen, verwies Saoirse lieber auf das aktuelle Projekt ihres Mannes. "Jack dreht gerade "Slow Horses" und hat dabei eine gute Zeit", sagte sie gegenüber Associated Press. Im gemeinsamen Zuhause drehe sich derzeit alles um ganz gewöhnliche Aufgaben: "Der Hund muss ausgeführt, das Abendessen muss gemacht werden – darauf konzentrieren wir uns mehr."

Befeuert hatte die Spekulationen zuletzt ausgerechnet Jacks Serienkollege Gary Oldman (68). In der kanadischen Sendung "The Morning Show" behauptete er, die Verantwortlichen hätten ihren neuen Bond-Darsteller längst ausgewählt, die Entscheidung aber noch nicht öffentlich gemacht. Gleichzeitig sprach Gary die Hoffnung aus, dass die Wahl auf Jack fallen möge. Eine offizielle Bestätigung dafür steht weiterhin aus. Saoirse kommentierte dies wie folgt: "Nun, Gary Oldman hält ihn für James Bond, was noch einmal eine Sache für sich ist. Ehrlich gesagt leben wir einfach unser Leben weiter, wir haben genug andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Deshalb ist das bei uns zu Hause wirklich kein Thema." Amazon MGM teilte dazu lediglich mit: "Die Suche nach dem nächsten James Bond läuft. Obwohl wir nicht vorhaben, während des Castingprozesses konkrete Details zu kommentieren, freuen wir uns darauf, weitere Neuigkeiten mit den 007-Fans zu teilen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist."

Gary hatte den Namen des Schauspielers als möglichen neuen 007 bereits vor einem Monat ins Spiel gebracht. Davon, dass eine Entscheidung längst getroffen wurde, scheint Gary absolut überzeugt zu sein. So wirkt es, als wisse er mehr über die geheim gehaltene Wahl des neuen Bond. Für Jack und Saoirse stehen aktuell allerdings andere Dinge im Mittelpunkt: Das Ehepaar war im September 2025 zum ersten Mal Eltern geworden. Auch berufliche Projekte stehen an. Jack ist in "Slow Horses" als River Cartwright zu sehen – also in jener Serie, in der auch Gary mitspielt. Für seine Darstellung wurde der Schauspieler bereits für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Lowden und Saoirse Ronan bei den British Independent Film Awards 2024 in London

Anzeige Anzeige

Netflix Jack Lowden als Mr. Darcy in "Stolz und Vorurteil"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Lowden und Saoirse Ronan bei den British Independent Film Awards 2024 im Roundhouse in London

Anzeige