Kim Virginia nie schwanger? Ariel erhebt schwere Vorwürfe

Die Spekulationen um Kim Virginia Greys (31) vermeintliche Schwangerschaft reißen noch immer nicht ab. Reality-TV-Kollegin Ariel (23) ist nach wie vor der Meinung, dass die Promi Big Brother-Bewohnerin ihre Schwangerschaft damals nur gefakt hat. Zu Gast bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" erklärt Ariel, sie sei überzeugt, dass Kim nie schwanger gewesen sei, die Schwangerschaftsbilder mit Partner Nikola Grey (30) am Strand nur gephotoshoppt worden seien und der gezeigte Schwangerschaftstest nur online gekauft worden sei.

Außerdem ist Kim in Ariels Augen alles andere als ein Vermarktungsprofi, als der sie des Öfteren betitelt wird. Wäre sie einer, hätte sie sich wohl keine Geschichte ausgedacht, bei der Außenstehende Beweise dafür hätten, dass eine Schwangerschaft nie stattgefunden habe. Dass das Gerücht einer Fake-Schwangerschaft überhaupt in die Welt gesetzt wurde, liege wohl an der Ex-Freundin ihres Partners. "Nikolas Ex-Freundin hat ja sofort geschrieben, das ist fake, und dann haben es auch ihre Freundinnen gepostet", behauptete Kim kürzlich im Promi-BB-Garten im Gespräch mit ihren Mitbewohnern. Sie habe das jedoch "alles ignoriert."

Mittlerweile hat Kim die Echtheit ihrer Schwangerschaft bejaht. Nachdem sie in den vergangenen Monaten geschwiegen oder den Fragen zu Beginn von "Promi Big Brother" noch mit ausweichenden Antworten aus dem Weg gegangen war, rückte sie nach erneuter Nachfrage von Maurice Dziwak (28) ein eindeutiges "Ja!" heraus. "Ich hätte Dinge vielleicht besser erklären oder Kontext zu allem geben können. Ich hätte ja auch direkt beim Schwangerschaftstest am Anfang zeigen können, dass das ein echter Test war", räumte sie später noch ein. Im Juni 2025 erklärte die 31-Jährige jedoch, ihr Nachwuchs sei still geboren worden.

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Collage: Instagram / _ariel__61, Joyn / Marc Rehbeck Ariel und Kim Virginia, Collage

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Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026