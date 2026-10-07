Fake-Schwangerschaft? Kim Virginia bezieht bei PBB Stellung

Blumenkohlsuppe, Sonnenschein und ganz viel Harmonie: So idyllisch startete der dritte Tag der aktuellen Promi Big Brother-Staffel im Garten des Containers. Doch der Frieden hielt nicht lange, denn plötzlich geriet Kim Virginia Grey (31) in den Fokus eines kleinen Verhörs. Georgina Stumpf, ihres Zeichens Ex-Partnerin von Rapper Sido (45), kam ohne Umschweife zur Sache: "Was war mit der Schwangerschaft? Stimmt es, dass das erlogen ist?" Kims Reaktion: Konfliktvermeidung par excellence. "Bei sowas sage ich immer: Haste recht!" Das reichte der neugierigen Runde jedoch keineswegs. Als Francesca Morgese wissen wollte, wie solche Gerüchte überhaupt entstehen konnten, schob Kim die Verantwortung kurzerhand ab: "Nikolas Ex-Freundin hat ja sofort geschrieben, das ist fake, und dann haben es auch ihre Freundinnen gepostet. Ich habe das alles ignoriert."

Erst als Maurice Dziwak (28) noch einmal ganz konkret wissen wollte, ob sie denn nun wirklich schwanger gewesen sei, nickte die 31-Jährige kurz und rückte mit der Sprache heraus: "Ja!" Rückblickend räumte sie im Gespräch mit der gespannten Runde jedoch auch eigene Fehler ein: "Ich hätte Dinge vielleicht besser erklären oder Kontext zu allem geben können. Ich hätte ja auch direkt beim Schwangerschaftstest am Anfang zeigen können, dass das ein echter Test war." Sich dauernd rechtfertigen zu müssen, sieht die Realityqueen jedoch absolut nicht ein: "Aber dann denke ich immer: Du musst ja ein Bild von mir gehabt haben, dass du jetzt so schnell diese Lüge glaubst. Und ich muss dir hunderttausend Beweise bringen, dass du die Wahrheit glaubst? Nee. Dann glaub die Scheißlüge."

Dass ausgerechnet dieses hochexplosive Thema im Container aufkam, kommt keineswegs von ungefähr: Im Netz werden die Echtheit der Schwangerschaft und die von Kim öffentlich gemachte Fehlgeburt schon seit Längerem von Zweiflern zerpflückt. Doch die bohrenden Fragen beschränkten sich nicht nur auf den Nachwuchs – auch Kims Ehe und Beziehung im Allgemeinen gerieten ins Visier der Mitbewohner. "Seid ihr nicht immer in den Schlagzeilen, weil es immer darum geht, dass irgendwas von euch erlogen ist, dass ihr gar nicht verheiratet seid?", wollte Georgina wissen, doch auch auf diese Spitze hatte Kim prompt eine schlagfertige Antwort parat: "Es gibt immer so viele Gerüchte, da kommen wir gar nicht hinterher. Wir wissen auch gar nicht, was man dann darauf antwortet. Wenn jemand sagt, 'Ihr seid fake zusammen', okay, dann faken wir seit zwei Jahren eine Beziehung – dann will ich einen Oscar. Ich will da gar nichts dementieren, ich will einen Oscar."

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia, Nikola Greyund Anouschka Renzi, "Promi Big Brother"-Bewohner