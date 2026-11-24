In der Schweizer Datingshow "Die Bachelorette" ist es mit der Harmonie in Folge fünf endgültig vorbei. In der neuen Episode gerät eine abendliche Poolparty vollkommen außer Kontrolle, nachdem bei den Kandidaten einige Drinks geflossen sind. Einer der Auslöser ist Eric, der versucht, ein Gespräch zwischen Bachelorette Ariel (23) und Kandidat Chyna zu crashen, indem er unverhohlen gegen den Konkurrenten stichelt: "Du mit deinen Fake-Kontaktlinsen." Für Ariel ist das eine Spur zu viel. Sie weiß längst, dass Chyna von den anderen Männern ausgegrenzt wird und immer wieder aneckt. Also trommelt sie die Truppe kurzerhand zusammen und macht eine überraschend selbstkritische Ansage: "Was ist euer Problem mit Kontaktlinsen? Ich habe Silikon, ich habe gemachte Lippen – ich bin genauso 'fake'", stellt sie klar und fordert mehr Respekt für den vermeintlichen Außenseiter. Im Einzelinterview zeigt die 23-Jährige anschließend eine ungewohnt verletzliche Seite: "Ich bin auch eher so eine Einzelgängerin in den Shows. Darum war es mir schon auch wichtig, dass er sich wohlfühlt."

Doch längst nicht alle Herren nehmen sich die Rüge der Rosenverteilerin zu Herzen. Während einige Männer einsichtig nicken, redet sich Bora regelrecht in Rage. Er wirft Chyna vor, sich vor Ariel anders zu geben als in der Gruppe, wird immer lauter und flucht auf Türkisch – unter anderem fällt ein deftiges "F*ck dich". Damit ist für die Bachelorette eine Grenze überschritten: "Da ist einmal Alkohol im Spiel und du benimmst dich wie der letzte Typ. Du schreist hier die ganze Zeit rum und kommst Kopf an Kopf", poltert sie. "Sorry, dann trink weniger Alkohol, wenn du dich nicht im Griff hast." Weil an Entspannung ohnehin nicht mehr zu denken ist, erklärt die Baslerin den Abend kurzerhand für beendet: "Ich habe wirklich keine Lust mehr auf Party und gute Vibes. Ich komme mir vor wie im Kindergarten." Bei der Rosenvergabe knöpft sie sich Bora noch einmal vor – denn seine türkischen Entgleisungen hat sie sehr wohl verstanden: "Das geht einfach nicht", erklärt sie. "Es ist nicht besonders attraktiv, wenn ein Mann die ganze Zeit flucht."

Dass es in dem Schweizer Format auch deutlich romantischer zugehen kann, hatte Ariel erst kürzlich unter Beweis gestellt. Bei einem Einzeldate am Strand traf sie auf Mario, den 24-jährigen Lkw-Fahrer aus Emmenbrücke. Während einer spektakulären Feuershow kamen sich die beiden näher – und zwar nicht nur ein kleines bisschen. Statt eines schüchternen Bussis gab es nämlich eine ausgiebige und leidenschaftliche Knutscherei. Heiß her ging es an diesem Abend also nicht nur bei dem ambitionierten Flammenkünstler. Die Realitydarstellerin zeigte sich nach dem Treffen jedenfalls hin und weg von ihrem Date. Vor allem von der Chemie zwischen ihr und dem Schweizer schwärmte sie anschließend begeistert. Wie es mit den beiden und dem Rest der Männertruppe weitergeht, zeigen die kommenden Folgen auf 3+ und RTL+.

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3+ Ariel in "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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3+ Kandidat Bora bekommt von Ariel eine Ansage, "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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