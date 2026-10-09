"Baby kochen": Kim Virginia packt über Hass-Botschaften aus

Im Garten des Promi Big Brother-Hauses wird es plötzlich ganz still: Kim Virginia Grey (31) erzählt ihren Mitbewohnern von den Hassnachrichten, die sie und ihre Familie im Netz erhalten haben sollen. Unter Tränen berichtet die Reality-TV-Bekanntheit, dass es dabei um weit mehr als gewöhnliche Beleidigungen gegangen sei. Die Anfeindungen hätten auch massive Gewaltandrohungen umfasst. "Da waren Leute, die irgendwann unsere Handys gehackt haben. Die Fantasien ausgesprochen haben, wie sie uns umbringen wollen, wie sie mein Baby kochen wollen", enthüllt sie vor der Gruppe. Wie sehr sie die damaligen Erlebnisse noch immer beschäftigen, macht Kim anschließend deutlich. "Ich will nicht so drüber nachdenken. Diese Zeit hat mich komplett durchtraumatisiert", erklärt sie.

Gleichzeitig räumt die Influencerin ein, dass auch ihre eigene Kommunikation im Netz nicht immer vorbildlich gewesen sei. Nachdem sie damals ein Ultraschallbild veröffentlicht hatte, habe sich der Hass jedoch immer weiter hochgeschaukelt. Mit negativen Reaktionen könne sie grundsätzlich umgehen, betont Kim – das Ausmaß der damaligen Anfeindungen habe für sie jedoch eine ganz andere Grenze überschritten. "Hate ist mir wurscht, aber es war psychopathisch", stellt sie klar. Trotz der Tränen scheint ihr das Gespräch in der Runde gutzutun: Für Kim sei es schön gewesen, diese Erfahrungen einmal mit ihren Mitbewohnern teilen zu können. Die Kandidaten hören ihr aufmerksam zu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim in der Show sehr persönliche Einblicke gibt. Bereits zuvor sprach sie mit ihren Mitbewohnern über ihre Ehe mit Nikola Grey (30). Bei einem Gespräch am Lagerfeuer erzählte sie, dass ihr Mann in ihrer Beziehung deutlich eifersüchtiger sei als sie. Immer wieder verdächtige er sie, eine Affäre zu haben. Diese Vorwürfe wies die Realitybekanntheit entschieden zurück und machte deutlich, dass Untreue für sie in ihrer Ehe keine Option sei. Die wiederkehrenden Eifersuchtsvorwürfe scheinen für das Ehepaar inzwischen beinahe zum Alltag zu gehören.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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