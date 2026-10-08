Kim packt bei Promi-BB aus: Nikola unterstellt ihr Affären

Am Lagerfeuer im Garten von Promi Big Brother wird es privat: Kim Virginia Grey (31) plaudert dort mit ihren Mitbewohnern über Beziehungen und gewährt dabei einen Einblick in ihre Ehe mit Nikola Grey (30). Ein Thema sorgt zwischen den beiden offenbar immer wieder für Zoff. "Nee, er ist der Eifersüchtige. Jeden Monat einmal unterstellt er mir, dass ich was mit jemandem habe. Aber er weiß auch, dass das Quatsch ist", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit in der Sendung. Dass die Vorwürfe ihres Mannes irgendeine Grundlage haben könnten, weist sie dabei klar von sich. Für sie stehe Treue nämlich überhaupt nicht zur Debatte. "Ich bin eine monogame Maus", stellt Kim klar. Der regelmäßige Verdacht ihres Partners scheint für das Paar inzwischen beinahe zur Normalität geworden zu sein.

Ins Rollen gebracht hat das Thema Gedeon Burkhard (57). Der Schauspieler stellt im Gespräch die Vermutung auf, dass Kim in einer Beziehung durchaus die Krallen ausfahren könne, wenn ihr etwas nicht passt. Dem widerspricht sie und nennt stattdessen ein ganz anderes No-Go: "Anlügen, da brauchste gar nicht um die Ecke kommen." Gleichzeitig zeigt sie sich beim Thema Treue generell skeptisch: "Ich glaube, Menschen sind nicht so oft monogame Tierchen, wie man vielleicht denkt", meint sie, obwohl sie sich selbst als monogam bezeichnet. Gedeon, der nach eigener Aussage in einer Dreiecksbeziehung lebt, vergleicht sein Modell daraufhin mit der Situation in Kims Ehe: "So was wie bei deinem Mann passiert, dass er Kopfkino kriegt, das passiert bei mir nicht." Von festen Vorgaben hält er ohnehin wenig: "Sobald du Regeln aufstellst, ist das ein Ansatz für Drama." Seine eigene Beziehung beschreibt er als sehr entspannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ehe der beiden Realitystars im Container zum Thema wird. Schon zuvor mussten Kim und Nikola im Garten des Hauses Fragen zu ihrer Beziehung beantworten. Dabei gerieten die beiden jedoch ordentlich ins Stocken: Weder den genauen Hochzeitstag noch die Dauer ihrer Beziehung konnten sie auf Anhieb sicher nennen. Bei den Mitbewohnern sorgte das für einige fragende Gesichter. Francesca Morgese und weitere Bewohner zeigten sich skeptisch und stellten die Glaubwürdigkeit der Liebesgeschichte des verheirateten Paares offen infrage.

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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Imago Gedeon Burkhard beim "Promi Big Brother" Reveal Event, September 2026

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026