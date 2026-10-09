"Charmed"-Star Holly Marie Combs erklärt ihren "Ruhestand"

Holly Marie Combs (52) bezeichnet sich inzwischen als Schauspielerin "im Ruhestand" – und das hat Gründe. In ihrem Charmed-Rewatch-Podcast "House of Halliwell" erklärte die Schauspielerin nun, dass sie in den vergangenen Jahren kein Projekt zu einer Rückkehr vor die Kamera gereizt habe. Die Rollen, die an sie herangetragen worden seien, hätten bei ihr schlicht keine Begeisterung ausgelöst. "Die Angebote, die mir unterbreitet wurden, waren einfach nichts, bei dem ich dachte: 'Wow, das ist ja super! Das muss ich unbedingt machen!'", erklärte sie. Neben den ausbleibenden attraktiven Rollenangeboten führte sie auch ihre Erfahrungen mit Altersdiskriminierung in Hollywood als entscheidenden Faktor für ihr Karriere-Aus an.

Das Thema Altersdiskriminierung in der Unterhaltungsbranche sieht Holly dabei durchaus differenziert. Zwar sei Altersdiskriminierung in der Unterhaltungsbranche heute "nicht mehr so schlimm" wie noch in früheren Zeiten, verschwunden sei das Problem jedoch keineswegs. Sie selbst habe im Laufe ihrer Karriere erlebt, wie sich die verfügbaren Möglichkeiten veränderten. Keines der jüngsten Angebote habe ihr sprichwörtlich den "Rock hochwehen" können, scherzte der Pretty Little Liars-Star im Podcast. Vollständig abgeschlossen hat Holly mit ihrem Beruf dennoch nicht. Ein Comeback schließt sie keineswegs aus. "Ich vermisse es manchmal", räumte sie ein. Das Eintauchen in andere Figuren empfinde sie weiterhin als reizvoll: "Wir können in eine andere Rolle schlüpfen und uns in andere Situationen begeben als in unser eigenes Leben. Es liegt etwas Friedliches darin, in diesem Moment zu sein, selbst wenn man etwas sehr Dramatisches tut", erklärte sie ihre Liebe zur Schauspielerei.

Neben den enttäuschenden Erfahrungen mit Rollenangeboten spielte auch das Privatleben bei Hollys Rückzug aus Hollywood eine Rolle. Nach ihrem Umzug in den US-Bundesstaat Washington rückte die Familie für die Darstellerin stärker in den Mittelpunkt. Die Schauspielerin ist mit Mike Ryan verheiratet und hat drei Söhne, die 22, 19 und 17 Jahre alt sind. Auch wenn sie aktuell nicht vor der Kamera zu sehen ist und sich laut eigener Aussage im "Ruhestand" befindet, ist Holly keineswegs untätig. Abseits der Schauspielerei führt sie nach eigenen Angaben 15 Unternehmen, darunter ein Barbecue-Restaurant. Bekannt wurde Holly als Piper Halliwell in der Serie "Charmed", die zwischen 1998 und 2006 lief. Später war sie unter anderem in "Pretty Little Liars" als Ella Montgomery zu sehen.

Anzeige Anzeige

Imago Holly Marie Combs auf der German Film & Comic Con Dortmund, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Holly Marie Combs, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Holly Marie Combs mit ihren Söhnen bei der Premiere von "The Boxtrolls", 2014