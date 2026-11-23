Melania Trump (56) zeigte sich bei der New Yorker Premiere ihrer Dokuserie deutlich verändert: Statt ihres gewohnten dunkleren Haartons trug sie ihre Haare blond. Für ihren großen Auftritt in der Alice Tully Hall im Lincoln Center entschied sie sich außerdem für ein schwarzes Kleid von Dolce & Gabbana mit Spitzendetails. Dazu kombinierte sie schwarze Stilettos und einen Samtblazer, den sie lässig über die Schultern gelegt hatte. Im Netz drehte sich jedoch schnell alles um ihre neue Haarfarbe. Wie The Mirror berichtet, reagierten viele Nutzer mit Spott und Kritik auf den Look. Ihr Ehemann Donald Trump (80) war bei dem Event übrigens nicht an ihrer Seite. Stattdessen bekam Melania Rückendeckung von mehreren bekannten Gesichtern aus seinem politischen Umfeld.

Vor allem die Ähnlichkeit zwischen Melanias neuem Blondton und Donalds markanter Haarfarbe sorgte unter Social-Media-Nutzern für Spott. "Sieht aus, als hätte Melania Trump sich Donalds Flasche Haarfärbemittel geschnappt", kommentierte ein Nutzer. Doch nicht nur die Ähnlichkeit zu dem US-Präsidenten sorgte für Gesprächsstoff. Der warme Blondton erschien einigen Nutzern zu messingfarben. "Ich bevorzuge ihr dunkleres Haar", lautete eine der Reaktionen, die das britische Blatt zitierte. Noch deutlicher wurde ein Kommentator mit diesem knappen Urteil: "Diese Haare sind ein klares Nein!" Melania selbst hat sich bislang nicht zu den Reaktionen auf ihr neues Styling geäußert.

Anlass des Abends war die zweiteilige Produktion "Melania, The Series", die seit Freitag, dem 20. November, bei Prime Video verfügbar ist. Laut einer Mitteilung von Amazon MGM sollen die Zuschauer darin bislang unveröffentlichte Inhalte zu sehen bekommen. Zu den Gästen zählten unter anderem Donalds ehemalige Beraterin Kellyanne Conway sowie Pam Bondi, die in Begleitung ihres Partners John Wakefield erschien. Regie führte Brett Ratner (57), der bereits Melanias vorherige Dokumentation inszeniert hatte. Die ehemalige Unternehmerin war allerdings nicht nur vor der Kamera zu sehen, sondern wirkte auch hinter den Kulissen stark mit. Gemeinsam mit Brett und ihrem Berater Marc Beckman wird sie als ausführende Produzentin geführt. Darüber hinaus wirkte Melania am Kreativkonzept mit und übernahm Aufgaben beim Styling. Damit war sie sowohl in die inhaltliche als auch in die visuelle Gestaltung der Produktion eingebunden.

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Getty Images Melania Trump bei der New Yorker Premiere von Prime Videos "Melania, The Series" in der Alice Tully Hall

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Getty Images Melania Trump bei der New Yorker Premiere von Prime Videos "Melania, The Series" in der Alice Tully Hall

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