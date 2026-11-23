Mary Cosby hält die Erinnerung an ihren verstorbenen Sohn Robert Cosby Jr. bewusst wach. Wie der "The Real Housewives of Salt Lake City"-Star nun erklärte, widme sie inzwischen alles, was sie tue, dem Andenken ihres Sohnes. Ein Reporter von TMZ traf die Realitydarstellerin vor Kurzem in New York City und sprach sie auf Roberts Geburtstag an, der erst kurz zuvor gewesen war. Dabei wollte das Portal wissen, ob Mary eine besondere Aktion zu seinen Ehren plane. Der Reporter fragte unter anderem, ob sie sich in Roberts Namen für Familien einsetzen wolle, die von Suchterkrankungen betroffen sind. Mary wollte jedoch keine einzelne Geste hervorheben. Stattdessen betonte sie, dass sie all ihr heutiges Handeln ihrem Sohn widme. Das Gedenken an Robert ist für sie damit kein einmaliger Anlass, sondern Teil ihres täglichen Lebens.

Schon vor Roberts Geburtstag hatte Mary angekündigt, den Tag betend in der Kirche verbringen zu wollen. Wie sie den Gedenktag tatsächlich verbrachte, verriet sie TMZ jedoch nicht. Ihr Sohn war im Februar im US-Bundesstaat Utah gestorben. Er wurde nur 23 Jahre alt. Die Polizei war damals wegen einer möglichen Überdosis verständigt worden. Robert hatte bereits länger mit Drogenproblemen zu kämpfen, die auch in "The Real Housewives of Salt Lake City" thematisiert worden waren. Vor den Kameras sprach Mary offen über ihre Sorgen um ihren Sohn. Nach seinem Tod wurde die Produktion der Realityshow zunächst auf Eis gelegt. Wie TMZ berichtete, wollte Mary die Dreharbeiten später zu ihren eigenen Bedingungen fortsetzen. Die Produzenten überließen ihr demnach die Entscheidung, wann sie sich bereit für die Rückkehr fühlte.

Mary findet neben dem bewussten Gedenken vor allem in ihrem Glauben Halt. Sie ist fest davon überzeugt, Robert eines Tages wiederzusehen, und betrachtet seinen Tod als Übergang auf die andere Seite. Besonders schwer wiegt für sie, dass ihr Sohn in seinem Zimmer im gemeinsamen Zuhause starb. Erst drei Wochen zuvor war er aus dem Gefängnis entlassen worden. Trost gibt ihr vor allem die Vorstellung, dass Robert nun in Sicherheit sei. Außerdem glaubt sie, dass sein Tod einen tieferen Sinn habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, "Real Housewives"-Bakanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.

Anzeige Anzeige