Für Sean "Diddy" Combs (57) wird Thanksgiving in diesem Jahr ein ganz anderes Fest als gewohnt. Der Rapper verbringt den Feiertag am 26. November hinter Gittern, genauer gesagt im Bundesgefängnis FCI Allenwood Low im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ein luxuriöses Festessen bekommt er dort nicht. Stattdessen erwartet ihn ein eher ungewöhnliches Gefängnismenü, wie Page Six berichtet. Als Hauptgang können die Häftlinge demnach zwischen klassischem Truthahn und einem Tofu-Pfannengericht wählen. Als Beilagen stehen Kartoffelpüree mit Bratensoße, ein kandierter Süßkartoffelauflauf und eine Füllung aus Salbei und Zwiebeln auf dem Speiseplan. Außerdem steht ein Auflauf mit grünen Bohnen auf dem Speiseplan. Cranberrysoße und Brötchen sollen die herzhafte Mahlzeit ergänzen. Zum Abschluss gibt es für Diddy und seine Mitgefangenen ein Stück Pekannusskuchen. Damit fällt das Festessen zwar umfangreicher als eine gewöhnliche Gefängnismahlzeit aus, bleibt aber deutlich schlichter als die opulenten Menüs, die der Musiker aus seinem früheren Alltag gewohnt sein dürfte.

Mit Diddys Leben vor der Haft hat dieses Festmahl nur wenig gemein. Der Gründer des Labels Bad Boy Records war jahrelang für seinen kostspieligen Lebensstil bekannt. Vor allem seine opulenten Partys, zu denen zahlreiche prominente Gäste kamen, sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Statt rauschender Feste mit Stars aus Musik und Film gibt es für ihn nun Gefängniskost. Außerdem sitzt der Musiker erst seit Kurzem in Pennsylvania ein. Bis zum 16. Oktober war er im Bundesgefängnis FCI Fort Dix in New Jersey untergebracht, danach wurde er ins FCI Allenwood Low verlegt. Die zuständige US-Gefängnisbehörde bestätigte laut Page Six zwar, dass der Rapper in die Einrichtung in Pennsylvania verlegt wurde. Warum der Wechsel erfolgte, teilte sie jedoch nicht mit. Die Behörde verwies dabei auf den Schutz der Privatsphäre sowie auf Sicherheitsbedenken. Somit ist nicht öffentlich bekannt, welche konkreten Umstände hinter der Verlegung des Verurteilten stecken.

Während seiner Zeit in Fort Dix war der Vorwurf laut geworden, Diddy werde im Gefängnis bevorzugt behandelt. Anonyme Quellen hatten unter anderem behauptet, der Rapper bekomme Massagen und aufwendigere Mahlzeiten als andere Insassen. Auch von eingeschmuggeltem Alkohol war die Rede. Zudem sollen Mitgefangene dem Musiker Arbeiten abgenommen haben, die er nicht machen wollte. Außerdem hieß es, er habe möglicherweise Zugriff auf ein verbotenes Handy gehabt. Diddys Sprecher Juda Engelmayer wies diese Darstellung zurück. Er erklärte, der Rapper verbüße seine Strafe unter Einhaltung der geltenden Regeln. Gleichzeitig warte Diddy weiterhin auf eine Entscheidung über seine Berufung. Ob die Vorwürfe aus Fort Dix bei seiner Verlegung ins FCI Allenwood Low eine Rolle gespielt haben, wurde von der US-Gefängnisbehörde nicht bestätigt. An Thanksgiving gilt für ihn dort jedenfalls das reguläre Menü der Einrichtung.

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper

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Getty Images Sean "Diddy" Combs bei seinem Auftritt bei den BET Awards 2022 im Microsoft Theater in Los Angeles

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