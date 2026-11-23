Eine derartige Diagnose verändert den Blick auf den Alltag schlagartig, doch Furkan Akkaya (25) begegnet ihr mit bemerkenswerter Ruhe: Nach zwei Operationen hat der 25-jährige Realitystar erstmals bestätigt, dass bei ihm Schilddrüsenkrebs festgestellt wurde. In seiner Instagram-Story berichtet er seinen Followern, dass er beide Eingriffe gut überstanden habe und seine Schilddrüse dabei vollständig entfernt worden sei: "Es hat sich dabei um einen bösartigen Tumor gehandelt, also ich hatte Schilddrüsenkrebs." Abgeschlossen ist die Behandlung damit aber noch nicht, denn bereits im kommenden Monat soll eine Radiojodtherapie folgen, um möglicherweise verbliebene Schilddrüsenzellen oder entsprechendes Gewebe im Körper zu zerstören. Wann genau diese Therapie beginnt, lässt Furkan offen.

Trotz des ernsten Befunds blickt Furkan zuversichtlich nach vorn: Seine Ärzte hätten ihm schon früh sehr gute Heilungschancen in Aussicht gestellt. Auf Instagram erklärt er dazu: "Die haben mir auch von Anfang an gesagt, dass ich die Art von Krebs habe, die die höchsten Heilungschancen hat. Also alles halb so wild." Auch körperlich gehe es ihm nach den beiden Eingriffen den Umständen entsprechend gut, weshalb er hoffnungsvoll auf die kommenden Wochen schaut und seinen Followern schildert: "Ich bin froh, wenn das dann nächsten Monat auch vorbei ist. Und dann kann ich ganz 'normal' wieder weiterleben." Nach seiner Darstellung soll die Radiojodtherapie die bisherige Behandlung vervollständigen, falls sich nach der kompletten Entfernung der Schilddrüse noch entsprechende Zellen im Körper befinden, bevor er seinen gewohnten Alltag wieder aufnimmt.

Nach einer längeren Funkstille hatte Furkan vor rund vier Wochen erstmals offen über seine Beschwerden gesprochen. Damals war bei einer kurzen Ultraschalluntersuchung im Krankenhaus ein großer Knoten an seiner Schilddrüse entdeckt worden, während noch unklar war, ob nur die rechte Seite oder das gesamte Organ entfernt werden müsse. Von Krebs war zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede, jedoch hatte der Realitystar seinen Fans versprochen, sie über die weiteren Untersuchungen und Behandlungsschritte auf dem Laufenden zu halten. Genau dieses Versprechen löste er nun mit seinem neuen Update zur bösartigen Veränderung, zur vollständigen Entfernung der Schilddrüse und zur anstehenden Radiojodtherapie ein – bislang jedoch ohne weitere Details zum genauen Ablauf der Behandlung zu nennen.

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, November 2026

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