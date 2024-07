Holly Marie Combs weint um verstorbene Shannen Doherty

Vor knapp einer Woche ist Schauspielerin Shannen Doherty (✝53) an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben. Ihr plötzlicher Tod kam unerwartet, vor allem für ihre Freunde und Bekannten. Holly Marie Combs (50) und Shannen verband eine langjährige Freundschaft, nachdem sie gemeinsam für Charmed vor der Kamera gestanden hatten. Im Podcast "House of Halliwell", der nach den Hauptcharakteren der Kultserie benannt wurde, zollt die TV-Bekanntschaft nun ihrer Freundin Tribut. Sie erinnert sich an das letzte Mal, dass sie zusammen Zeit verbracht hatten – nur wenige Tage bevor Shannen ihr tragisches Ende fand. "Wir haben zusammen die ersten paar Folgen der Show geguckt", besinnt sich Holly und fügt dann unter Tränen hinzu: "Wir waren wieder wie zwei Teenager."

"Ich hatte ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, wie sich alles entwickelt hat", fährt Holly fort. Sie erzählt davon, dass niemand – nicht mal Shannen selbst – damit gerechnet hätte, dass ihr Ende so schnell kommen würde. "Wir dachten alle, wir hätten mehr Zeit", schluchzt Holly im Podcast. Die beiden Schauspielerinnen hätten noch so viele Dinge geplant gehabt, besonders in Bezug auf die Serie. "Keiner hat 'Charmed' mehr geliebt als Shannen", ist sich Holly sicher.

Holly ist nicht der einzige Hollywood-Star, der um die verstorbene Schauspielerin trauert. Auch ihre ehemaligen Beverly Hills, 90210-Kollegen und Kolleginnen haben sich in den vergangenen Tagen bereits gemeldet. Tori Spelling (51), AnnaLynne McCord (37) und auch Brian Austin Green (51) sind vom Shannens Dahinscheiden sehr betroffen. Auch Rose McGowan (50), die ebenfalls in "Charmed" zu sehen war, meinte bereits gegenüber RTL: "Sie war wie eine Schwester, eine zauberhafte Person. Sie hat mir sehr viel bedeutet. Und ich hoffe, das fühlt und sieht sie."

Getty Images Shannen Doherty und Holly Marie Combs, Schauspielerinnen

Getty Images Shannen Doherty, 2002

