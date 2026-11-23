Es gibt wenig, was das idyllische Selbstverständnis einer amerikanischen Vorstadtgemeinde so zuverlässig erschüttert wie der Einzug eines weltberühmten Promipaares, das sich vor neugierigen Blicken abschotten will. In Bratenahl bei Cleveland haben Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) mit ihren Gartenplänen nun einen Nachbarschaftskonflikt ausgelöst, bei dem plötzlich jedes Gehölz zur Grundsatzfrage wird. Wie TMZ berichtet, möchte das Paar auf seinem Anwesen am Eriesee hohe Hecken und Bäume pflanzen sowie einen besonders hohen Zaun errichten lassen, um neugierige Blicke zuverlässig auszusperren. Bei einer Anwohnerversammlung stieß dieses Bedürfnis nach Abschirmung allerdings auf Gegenwehr: Ein Nachbar warnte eindringlich, die geplante Begrünung könne den Lebensraum der örtlichen Fauna erheblich einschränken – und beließ es nicht bei Sorgen um Futter und Unterschlupf. "Die Tiere brauchen Nahrung, ein Dach über dem Kopf und einen Ort, an dem sie Sex haben können!", mahnte der Mann mit der Dringlichkeit eines leidenschaftlichen Paarungstherapeuten für Kleingetier und sicherte sich damit mühelos die ungeteilte Aufmerksamkeit des Saals.

Doch nicht nur das gefährdete Liebesleben von Vögeln und Eichhörnchen treibt die Anwohnerschaft um, sondern auch die ganz menschliche Angst vor verbauter Aussicht und teuren Folgeschäden. Einige Nachbarn befürchten, die Zäune könnten ihnen den gewohnten Blick auf den Eriesee verbauen, während andere schlicht um alte Bestandsbäume bangen, die dem Sichtschutzprojekt weichen müssten. Anwohnerin Katherine Bolton steuerte zudem ein herrlich bodenständiges Infrastrukturargument bei: Unter dem Grundstück verläuft eine über einhundert Jahre alte Abwasserleitung, die von mehreren Haushalten gemeinsam genutzt wird und deren historisches Mauerwerk durch die Wurzeln frisch gepflanzter Bäume Schaden nehmen könnte – inklusive kostspieliger Reparaturrechnung für die Nachbarschaft. Immerhin stehen Taylor und Travis in Bratenahl nicht völlig ohne Rückendeckung da, denn mehrere Anwohner sprangen dem Paar bei der Versammlung beherzt zur Seite. Sie befanden, die Gemeinde dürfe sich durchaus geschmeichelt fühlen, dass sich die beiden Stars ausgerechnet diesen Ort ausgesucht haben – ganz gleich, wie viele Tage im Jahr sie dort tatsächlich verweilen.

Dass man auf dem Anwesen ungern ungebetene Zaungäste begrüßt, zeichnet sich dabei schon länger ab: Rund um die Villa soll bereits ein Warnsystem installiert worden sein, das neugierige Spaziergänger bei zu großer Annäherung automatisch zum Abdrehen auffordert. Gesichert hatten sich die Sängerin und der Footballstar die Immobilie am Ufer des Eriesees bereits im März für 5,35 Millionen Dollar, was damals umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro entsprach. Für Travis schließt sich mit dem Wohnsitz am Wasser zudem ein geografischer Kreis, schließlich wuchs der Sportler im nur wenige Meilen entfernten Cleveland Heights auf. Gemeinsam mit Taylor besitzt er in Bratenahl nun also ein Refugium in unmittelbarer Nähe seiner alten Heimat – vorausgesetzt, die Nachbarschaft und die heimische Tierwelt gewähren den beiden irgendwann doch noch ihre Zäune und Hecken.

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Getty Images Taylor Swift bei den 60. Country Music Association Awards in Nashville, November 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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