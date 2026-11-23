Cathy Hummels (38) muss tief in die Tasche greifen: Die Moderatorin ist wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt worden. Das Urteil des Münchner Amtsgerichts ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Auslöser der Gerichtsverhandlung war ein Parkunfall im Juni 2024 im Münchner Stadtteil Nymphenburg. Auf dem Weg zu ihrer Pilates-Stunde soll die Moderatorin mit dem Heck ihres pinkfarbenen Range Rovers gegen die hintere linke Tür eines abgestellten Kia gestoßen sein. Den Schaden an dem Wagen bezifferten die Ermittler später auf 2.203,93 Euro. Laut Anklage kümmerte sich die Influencerin jedoch nicht weiter darum, sondern ging einfach ins Fitnessstudio. Das Gericht sah den Tatvorwurf als erwiesen an und setzte laut einem Bericht der Bild-Zeitung 40 Tagessätze zu jeweils 500 Euro fest. Daraus ergibt sich die Gesamtsumme von 20.000 Euro, die die 38-Jährige zahlen soll, falls die Entscheidung rechtskräftig wird.

Cathy erschien nicht persönlich zu der Verhandlung, sondern ließ sich von ihrem Anwalt Roland Baier vertreten. Über ihren Verteidiger erklärte sie vor dem Münchner Amtsgericht: "Ich habe den Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug nicht wahrgenommen. Hätte ich das erkannt, hätte ich die Situation geklärt." Beim Einparken habe sie wie gewohnt sehr laute Musik gehört und den Kontakt deshalb nicht bemerkt. Ihr Verteidiger forderte einen Freispruch. Eine Unfallzeugin schilderte den Vorfall vor Gericht jedoch ganz anders: "Sie wollte zackig einparken und setzte mit Karacho zurück, dann gab es voll den Schlag." Die Frau hatte damals die Polizei alarmiert. Auch ein Sachverständiger kam zu der Einschätzung, dass Cathy den Anstoß zumindest hätte spüren müssen. Der Richter begründete die Verurteilung mit deutlichen Worten: "Bei einer Unfallflucht muss man nicht unbedingt flüchten. Manche tun auch so, als wäre nichts passiert."

Ursprünglich sollte Cathy sogar noch mehr zahlen. Bereits 2025 hatte das Amtsgericht per Strafbefehl eine Geldstrafe von 32.000 Euro gegen sie verhängt. Damals waren es ebenfalls 40 Tagessätze, allerdings zu je 800 Euro. Weil die Moderatorin gegen den Strafbefehl Einspruch einlegte, wurde der Fall nun vor Gericht verhandelt. Nur wenige Monate vor dem Parkunfall hatte Cathy, die kürzlich durch einen Kreditkartenbetrug 40.000 Euro verlor, nach eigener Darstellung selbst eine Unfallflucht erlebt. Am Außenspiegel ihres pinkfarbenen Range Rovers, den sie als "Barbie-Mobil" bezeichnet, war ein Schaden entstanden. In den sozialen Medien kritisierte sie das Verhalten des Verursachers öffentlich: "Da hinterlässt man doch eine Nachricht. Geht gar nicht." Später brachte sie außerdem die Möglichkeit ins Spiel, dass der Spiegel absichtlich abgerissen worden sein könnte. Wer für den Schaden an ihrem Wagen verantwortlich war, machte sie damals nicht öffentlich.

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Imago Cathy Hummels, August 2026

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Imago Cathy Hummels bei der Deutschlandpremiere von "Minions & Monster" beim 43. Filmfest München

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