Auf der Kinoleinwand hat Channing Tatum (46) sein Rhythmusgefühl längst unter Beweis gestellt. Doch ausgerechnet seine 13-jährige Tochter Everly zeigt ihm jetzt, dass seine tänzerischen Fähigkeiten Grenzen haben. Die Jugendliche begeistert sich für irischen Stepptanz – eine Disziplin, mit der sich der "Step Up"-Star überhaupt nicht auskennt. Gegenüber E! News scherzt er: "All meine Jahre im Sport sind absolut nutzlos. Ich kann ein wenig beim Tanzen helfen, aber sie hat sich ausgerechnet einen Tanzstil ausgesucht, bei dem ich ebenfalls nicht helfen kann: irischen keltischen Tanz. Also bin ich für sie nutzlos." Selbst bei ihren Bühnenauftritten kann Channing kaum einschätzen, wie gut sie tatsächlich war. Deshalb sucht er anschließend Rat bei einer Expertin: "Ich muss ihre Trainerin anschauen, wenn sie von der Bühne kommt, und frage dann: "War es gut? Für mich sah es gut aus.""

Eine Sache gibt es allerdings, bei der Everly durchaus auf ihren Vater zählen könnte. "Wenn du jemals einen Football 100 Yards weit werfen willst, sag mir Bescheid", witzelt Channing. Über seine Erfahrungen als Vater sprach der Schauspieler anlässlich seines neuen Kinofilms "Josephine". Das Drama läuft ab dem 20. November in ausgewählten US-Kinos und soll am 4. Dezember einen landesweiten Start erhalten. An der Seite von Gemma Chan verkörpert Channing einen Vater, dessen Tochter ein brutales Verbrechen mitansehen muss. Gespielt wird das Mädchen von Mason Reeves. Im Mittelpunkt steht der Versuch der Eltern, ihrer Tochter nach diesem traumatischen Erlebnis beizustehen. Bei den Dreharbeiten ließ sich Channing von seinen eigenen Erfahrungen mit Everly leiten. Außerdem wollte er Regisseurin Beth de Araújo möglichst viele unterschiedliche Aufnahmen zur Auswahl bieten und zeigte deshalb besonders viel Einsatz.

Dass Everly inzwischen ihren ganz eigenen Kopf hat, bekommt Channing auch abseits ihrer Tanzleidenschaft zu spüren. Die Tochter aus seiner früheren Ehe mit Jenna Dewan (45), mit der er sich das Sorgerecht teilt, scheint vom Hollywoodruhm ihres Vaters wenig beeindruckt zu sein. Obwohl sie bereits zahlreiche seiner Filme kennt, lässt sie sich ihre Begeisterung offenbar nicht anmerken. "Sie sagt dann: "Was soll's, ich will die nicht sehen." Sie tut so, als wäre es ihr egal", verriet Channing gegenüber E! News. Schon vor etwa neun Monaten hatte er erzählt, wie sehr ihn Everlys Entwicklung überrascht. Nach einer zweiwöchigen Werbetour kehrte er nach Hause zurück und stellte fest, dass seine Tochter zu Beginn der siebten Klasse plötzlich richtig erwachsen wirkte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Everly und Channing Tatum im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum and Jenna Dewan im August 2017

Anzeige Anzeige