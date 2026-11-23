Mark Consuelos (55) hat einige ganz persönliche Einblicke in seine Vergangenheit gegeben. Zusammen mit seiner Ehefrau Kelly Ripa (56) besuchte der Schauspieler in dieser Woche die Region St. Pete-Clearwater im US-Bundesstaat Florida, wo er einen Teil seiner Kindheit verbracht hatte. Bei dem Heimatbesuch machte er auch an seinem früheren Zuhause Halt und zeigte Kelly sein altes Kinderzimmer. Für Mark war der Ausflug mit vielen Emotionen verbunden, denn er rief vor allem Erinnerungen an seinen Vater Saul Consuelos wach, der im März im Alter von 87 Jahren gestorben war. "Ich habe wirklich, wirklich sehr viel an ihn gedacht. Ich vermisse ihn", gestand Mark in einer Aufzeichnung des Rundgangs, die bei "Live With Kelly and Mark" lief.

Schon die Ankunft an seiner alten Wohnung war für Mark und Kelly etwas Besonderes: Die heutigen Besitzer des Hauses empfingen das Paar mit einem Schild, auf dem "Welcome Home Mark & Kelly" stand. Drinnen zeigte der Schauspieler seiner Liebsten unter anderem auch das Fenster, durch das er sich als Teenager hin und wieder heimlich rausgeschlichen hatte. Beim Blick nach oben kamen dann vor allem alte Erinnerungen an seinen Vater hoch. "Siehst du das Dach? Mein Vater ließ mich ständig auf diesem Dach irgendetwas reparieren", verriet Mark. Den Sinn dahinter habe er erst später verstanden: "Er wusste, dass ich später mein eigenes Haus haben würde und wissen muss, wie man Dinge repariert."

Zum Abschluss seiner Erinnerungstour nahm Mark seine Frau mit an einen ganz bestimmten Strandabschnitt. Genau dort hatte er früher gemeinsam mit seinem Vater Saul geangelt. Doch auch Kelly verbindet mit diesem Ort ganz besondere Momente: Sie erinnerte daran, dass die Familie dort schon mehrmals zusammen gegessen hatte – und zwar Fisch, den Saul selbst aus dem Wasser geholt hatte. An dem Platz, der für Vater und Sohn eine so große Bedeutung hat, fand Mark in der Sendung "Live With Kelly and Mark" schließlich noch einige emotionale Worte für seine alte Heimat. "Man sagt, zu Hause ist dort, wo das Herz ist, und nachdem ich diese wunderschöne Gemeinde einige Jahre lang mein Zuhause nennen durfte, kann ich ehrlich sagen, dass ein Teil meines Herzens genau hier in Florida geblieben ist", schwärmte der Moderator. Mit diesen Worten endete der emotionale Besuch an den Orten seiner Kindheit.

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Getty Images Mark Consuelos bei der Broadcasting + Cable Hall of Fame Gala im Ziegfeld Ballroom

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Getty Images Kelly Ripa, Mark Consuelos, Camilla Consuelos und Saul Consuelos, Premiere von "Off the Rez" beim Tribeca Film Festival 2011

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