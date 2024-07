Freundin sicher: Shannen Doherty wäre froh über Anteilnahme!

Holly Marie Combs (50) ist in großer Trauer um ihre Freundin und "Charmed"-Kollegin Shannen Doherty (✝53), die am 13. Juli verstorben ist. In einer Sonderausgabe von Shannens Podcast "Let's Be Clear" reflektiert Holly nun darüber, wie überrascht Shannen über die überwältigende Liebe und Anteilnahme nach ihrem Tod gewesen wäre. "Sie fühlte sich oft wie der Außenseiter und dachte, sie müsse sich ständig beweisen", erklärte die Pretty Little Liars-Darstellerin und fügte hinzu: "Ich glaube, sie wäre wirklich überrascht und schockiert, wie viele Menschen ihr schöne Dinge gesagt haben."

In dem Podcast gesteht Holly außerdem, dass sie sich derzeit in einer besonders schwierigen Phase der Trauer befindet, die sie wütend macht. "Ich durchforste das Internet auf der Suche nach negativen Kommentaren, um diese zu korrigieren, aber finde keine", meint sie. Weiter drückt sie ihre Trauer darüber aus, dass Shannen nicht die Möglichkeit hatte, die Orte zu sehen, die sie noch besuchen wollte, und dass sie eine Freundin durch Krebs verloren hat, die noch so viel vorhatte im Leben. "Das ist das wirklich Traurige, wir hatten große Pläne für dieses Jahr", erklärt Holly.

Die Nachricht von Shannens Tod hat weltweit Schockwellen ausgelöst und die Menschen in tiefer Trauer zurückgelassen. Die langjährige Pressesprecherin Leslie Sloane bestätigte den tragischen Verlust gegenüber People. In einer emotionalen Erklärung sagte sie: "Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war umgeben von ihren Lieben und ihrem Hund Bowie. Die Familie bittet um ihre Privatsphäre in dieser Zeit, damit sie in Ruhe trauern kann." Die Schauspielerin starb im Alter von 53 Jahren.

Getty Images Holly Marie Combs und Shannen Doherty im Dezember 2001

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

