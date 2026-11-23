Drew Barrymore (51) hat offen darüber gesprochen, wie schwer ihr die Anfangszeit als Mutter gefallen ist. In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" erzählte die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit ihrem Gast Jordan Firstman, wie sehr ihre öffentlich bekannte Partyvergangenheit sie nach der Geburt ihrer Töchter Olive und Frankie belastet habe. In der Sendung erklärte Drew, dass sie sich wegen ihres früheren Partylebens lange geschämt habe. Ihrer Ansicht nach würden Menschen, die gerne feiern, trinken, tanzen oder dem komplizierten Alltag für einen Moment entfliehen möchten, zu Unrecht verteufelt. Früher hätten Journalisten sie immer wieder gefragt, ob sie sich einmal Kinder wünsche. Die Schauspielerin habe diese Fragen als Zweifel daran verstanden, ob sie wegen ihrer öffentlich dokumentierten Vergangenheit überhaupt zur Mutter tauge. "Und als ich Mutter wurde, verfolgte mich das so sehr, dieses Urteil und "Partygänger sind schlechte Menschen", und ich glaube nicht, dass das stimmt", betonte sie in ihrer Show.

Die heute 14-jährige Olive und die zwölfjährige Frankie stammen aus Drews Ehe mit Will Kopelman (48), von dem sie inzwischen geschieden ist. Vor allem die Zweifel anderer an ihren Fähigkeiten als Mutter hätten der Moderatorin zu schaffen gemacht. Gleichzeitig habe sie zu Beginn keinen Plan gehabt, wie sie den Familienalltag meistern sollte, und sich oft überfordert gefühlt. Schon 2022 hatte sie im Podcast "Chicks in the Office" über ihre ersten Erfahrungen als Mama berichtet: "Ich hatte keinen Leitfaden und fühlte mich oft wie eine Versagerin. Ich war wirklich überfordert und dachte: "Ich weiß nicht, was ich tue."" Ihre Familie hat Drew nach eigener Aussage geholfen, zu der Person zu werden, die sie immer sein wollte. "Ich liebe es einfach, eine Familie zu haben. Ich liebe meine Kinder – ich fühle mich so gesegnet. Ich habe das Gefühl, dass ich als Mensch nie besser war, als ich es durch meine Familie bin", schwärmte sie gegenüber E! News.

Bereits 2015 hatte sie dem Portal verraten: "Ich habe das Gefühl, an dem Tag geboren worden zu sein, an dem meine Kinder geboren wurden, und alles im Leben war wie ein Experiment, um daraus zu lernen und es auf sie anzuwenden." Auch ihre eigene Zeit als Kinderstar prägt ihre Erziehung. Weil sie selbst schon sehr jung zu viele Freiheiten, Privilegien und Zugang zur Welt der Erwachsenen bekommen habe, zieht sie bei ihren Töchtern klare Grenzen. Bislang dürfen Olive und Frankie nur bei Schultheaterstücken mitspielen – vor großem Publikum oder vor laufender Kamera stehen sie nicht. So möchte Drew ihnen Erfahrungen ersparen, die sie als Kind selbst überfordert hatten. Trotz aller anfänglichen Unsicherheit habe Drew nach und nach in ihre Rolle als Mutter hineingefunden. Diesen Prozess beschrieb sie als Lernen in der Praxis. Gerade dadurch sei die Erfahrung für sie umso wertvoller geworden.

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Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

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Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman im Juni 2011

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Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, 1994