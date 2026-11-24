Robert Pattinson (40) ist in diesem Jahr gefühlt auf jeder Kinoleinwand zu sehen. Der Schauspieler hat 2026 einen außergewöhnlich vollen Terminkalender und arbeitete gleich an mehreren großen Produktionen, wie The Blast berichtet. Dazu gehören unter anderem "The Drama", "Dune: Part Three" und "The Odyssey". Als wäre das nicht schon genug, wurde der Brite nun auch noch als neuer James Bond bestätigt. Damit übernimmt er eine der bekanntesten Rollen der Filmgeschichte. Mit der Rolle als Geheimagent wächst Roberts Sammlung großer Filmreihen erneut. Nach "Harry Potter", "Twilight", "The Batman" und "Dune" ist "James Bond" bereits das fünfte bedeutende Franchise, in dem der Schauspieler mitwirkt. Kein Wunder also, dass die Internetgemeinde aus dem Staunen kaum herauskommt. Bei seinen Fans sorgt dieser Rollenmarathon vor allem für eines: jede Menge Gelächter.

In den sozialen Medien reagieren zahlreiche Nutzer mit witzigen Beiträgen auf die vielen Engagements des Hollywoodstars. Dabei nehmen sie besonders seine enorme Auslastung aufs Korn. Auch der Eindruck, dass Robert anscheinend in jedem neuen Blockbuster mitspielt, liefert reichlich Stoff für Scherze im Netz. Dutzende lustiger Tweets über den prall gefüllten Kalender des Darstellers wurden inzwischen gesichtet. Viele davon drehen sich um dieselbe Beobachtung: An Robert scheint derzeit niemand vorbeizukommen. Einige Fans fragen sich sogar scherzhaft, ob er womöglich der meistbeschäftigte Schauspieler überhaupt ist. Andere wiederum spielen in ihren Beiträgen darauf an, wie der Brite all diese Projekte zeitlich unter einen Hut bekommen soll. Manche Nutzer kommentierten, dass sie sich gerne für den nächsten Tag krankmelden wollten, jedoch kein Grund zur Sorge bestünde, da Robert den Job übernehme. Die Flut an Reaktionen zeigt, wie sehr die vielen Ankündigungen rund um den Star die Menschen im Netz beschäftigen.

Seine erste Franchiserolle ergatterte der Schauspieler als Cedric Diggory in "Harry Potter und der Feuerkelch". Den weltweiten Durchbruch schaffte er wenig später als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Reihe. Die Verfilmungen der Romane machten ihn international bekannt. Später schlüpfte der Schauspieler in "The Batman" in die Rolle von Bruce Wayne und übernahm damit eine weitere ikonische Figur. Darüber hinaus stieß er zum "Dune"-Universum, dessen dritter Teil zu seinen aktuellen Projekten gehört. Die angekündigte Rolle als James Bond setzt diese Reihe bekannter Filmwelten nun fort. Sie erweitert die bisherige Karriere des Briten um eine weitere große Franchiserolle. Robert ist mit dem Model Suki Waterhouse (34) liiert. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Auch hier sticheln einige Fans online und fragen sich, ob Robert so wenig Lust auf sein Kind habe, dass er jedes Rollenangebot annehme.

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Imago Robert Pattinson in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht"