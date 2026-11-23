Blake Livelys (39) berufliche Rückschläge und ihr öffentlich ausgetragener Rechtsstreit mit ihrem It Ends With Us-Co-Star Justin Baldoni (42) sollen die Ehe mit Ryan Reynolds (50) schwer belasten. Berichten zufolge steht das Paar nach der Kontroverse, der öffentlichen Kritik und den finanziellen Folgen gehörig unter Druck. Von Krisenstimmung wollte der Schauspieler jetzt aber nichts wissen: Bei einer Liveaufzeichnung von "Sunday Sitdown" mit Willie Geist stellte sich Ryan unmissverständlich hinter seine Frau. "Die Leute haben keine Ahnung, was wirklich vor sich geht, wisst ihr?", betonte Ryan in der Sendung. Zugleich würdigte er Blakes Haltung während der Kontroverse mit deutlichen Worten: "Und ich war in meinem Leben noch nie stolzer auf jemanden mit einem solchen Maß an Integrität."

Auch die Unterschiede zwischen öffentlicher Wahrnehmung und privaten Erfahrungen sprach Ryan bei "Sunday Sitdown" an. "Man erkennt wirklich die Illusion hinter so vielem davon, wisst ihr? Digitales Leben im Gegensatz zum echten Leben", sagte er. Ein Insider zeichnet gegenüber dem Closer Magazine allerdings ein düsteres Bild. Blake und Ryan seien durch die Ereignisse der vergangenen Jahre "absolut mitgenommen". Sobald sie geglaubt hätten, die schwierigste Phase überstanden zu haben, sei angeblich der nächste Rückschlag gefolgt.

Zu dem Rechtsstreit kämen Sorgen um Blakes Ruf und ihre weiteren Rollen. Eine Quelle erklärte gegenüber Daily Mail, ihre Karrierechancen hätten unter dem Konflikt gelitten. Auch ihre Getränkemarken Betty Buzz und Betty Booze sollen an Schwung verloren haben. Mehrere Anmeldungen für neue Produkte seien aufgegeben worden. Die finanziellen Folgen des Verfahrens würden Blake laut einem Insider ebenfalls belasten. Das soll sich auch auf den Alltag auswirken: Datenights fänden kaum noch statt. Trotzdem arbeite das Paar weiter daran, die schwierige Phase gemeinsam zu meistern.

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Instagram / blakelively Ryan Reynolds und Blake Lively, Ehepaar

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T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

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