Diese Bewohner müssen bei "Promi Big Brother" umziehen

Im Promi Big Brother-Haus steht ein Wechsel an: Nina Bridney (23) muss sich von den Annehmlichkeiten des warmen Hauses verabschieden und auf die andere Seite des Zauns in den kalten Garten ziehen. Für den Social-Media-Star bedeutet das weniger Komfort und deutlich härtere Bedingungen. Doch statt sich über die Entscheidung der Zuschauer zu ärgern, zeigt sie sich vor ihren Mitbewohnern geradezu euphorisch. "Danke, Leute", ruft sie in der Sendung und verabschiedet sich überschwänglich von jedem Einzelnen. Ihre Vorfreude auf den neuen Abschnitt ihres TV-Abenteuers ist kaum zu übersehen: "Endlich in den Garten. Oh mein Gott, jetzt geht's los", jubelt die Influencerin. Dort wird sie bereits von der Gartengruppe erwartet, die Nina herzlich begrüßt und ihr den Einstand so angenehm wie möglich macht.

Zuvor hatten die Bewohner des Hauses selbst entscheiden dürfen, wen sie aus dem Garten ins Warme holen möchten. Mit Blick auf sein Alter fiel ihre Wahl auf Axel Schulz (57). Der ehemalige Boxer freute sich sichtlich über die Rückkehr ins Haus, stieß mit seinen Mitbewohnern auf die Gelegenheit an und bedankte sich bescheiden: "Ich habe es gar nicht verdient." Wie hart die Zeit im Außenbereich gewesen war, verdeutlichte er anschließend mit den Worten: "Drüben war arschkalt. Gestern war die Hölle", berichtete er in der Sendung. Trotz seiner Erleichterung hätte der Sportler den begehrten Platz offenbar lieber jemand anderem überlassen. "Kim wäre aber besser, weil mir geht's gut", erklärte Axel seinen neuen Mitbewohnern.

Dass Axel Kim Virginia Grey (31) für die bessere Wahl gehalten hätte, könnte daran liegen, wie sehr ihr die Trennung von ihrem Mann Nikola Grey (30) zusetzte. Während der ehemalige Boxer die Kälte im Garten offenbar gut wegstecken konnte, litt Kim sichtlich darunter, von ihrem Mann getrennt zu sein. Die Zuschauer hatten die beiden auf unterschiedliche Bereiche verteilt. "Es ist richtig komisch, von Nikola getrennt zu sein. Er ist mein Arsch auf Eimer", sagte Kim in der Sendung. Noch deutlicher wurde Nikola, der unbedingt wieder zu seiner Frau wollte. "In meinen Gedanken ist sie die ganze Zeit. Ich vermisse sie so sehr. Hardcore. Die Liebe zwischen mir und Kim ist so stark, das geht in die Unendlichkeit", schwärmte er.

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