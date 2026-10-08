Kim Virginia und Nikola leiden unter Promi-BB-Trennung

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) sind aktuell gemeinsam bei "Promi Big Brother" dabei – allerdings nicht Seite an Seite. Das Publikum hat entschieden: Die Eheleute wurden eiskalt getrennt und in völlig unterschiedlichen Wohnbereichen einquartiert. Wie heftig den beiden diese ungewollte Trennung zusetzt, wird in der Donnerstagsfolge mehr als deutlich. Vor allem Nikola leidet extrem unter der räumlichen Distanz und will einfach nur so schnell wie möglich wieder zurück zu seiner Frau. "In meinen Gedanken ist sie die ganze Zeit. Ich vermisse sie so sehr. Hardcore. Die Liebe zwischen mir und Kim ist so stark, das geht in die Unendlichkeit", schwärmt er laut einer Pressemitteilung zur Sendung, die Promiflash vorliegt. Auch seine Partnerin tut sich mit dem Alleinsein schwer. "Es ist richtig komisch, von Nikola getrennt zu sein. Er ist mein Arsch auf Eimer", beschreibt die Realitybekanntheit die enge Verbindung zu ihrem Mann.

Der Wunsch des Models ist entsprechend eindeutig: "Schickt mich wieder zurück, bitte", bittet Nikola darum, erneut in den Bereich seiner Frau wechseln zu dürfen. Für die allererste Nacht ohne seine Liebste hat er sich eine ziemlich kreative Methode überlegt: Er schlüpft in einen Pyjama, von dem ihm das Gesicht seiner Ehefrau entgegenblickt. So hat er sie zumindest modisch ganz nah bei sich. Bei Mitbewohner Christian Lell (42) stößt dieser emotionale Abschiedsschmerz allerdings auf ziemliches Unverständnis. "Die schauen sich in die Augen … als ob sie eine Weltreise machen und sich acht Wochen nicht mehr sehen. Come on! Das war echt übertrieben, echt unglaubwürdig", lautet sein Kommentar. Sein Fazit zum Trennungsdrama fällt kurz aus: "Ganz ehrlich, die sollen sich bitte nicht so anstellen. Firlefanz."

Kim und Nikola waren am Montag gemeinsam in den Garten von "Promi Big Brother" eingezogen. Für die restlichen Kandidaten, die bis dahin völlig isoliert im Promi-Hotel ausgeharrt hatten, kam der Einzug des Paares völlig aus dem Nichts. Das Reality-Duo feiert mit dieser Show ein echtes TV-Comeback: Seit ihrem gemeinsamen Auftritt bei "Promis unter Palmen" im Jahr 2025 standen die beiden für kein weiteres Realityformat mehr zusammen vor der Kamera. Nun leben die Eheleute in zwei getrennten Wohnbereichen, nachdem sie ihre Rückkehr vor der Kamera zunächst zu zweit begonnen hatten.

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Joyn Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf