"Kim Virginia lügt": Schamane Leon rechnet mit Ex-BFF ab

Für Kim Virginia Grey (31) hagelt es derzeit heftige Kritik. Während sie gerade bei Promi Big Brother zu sehen ist, erhebt nun ausgerechnet ein ehemaliger Vertrauter schwere Vorwürfe gegen sie. In der aktuellen Folge von "Trash Table" rechnet Leon Shankara, der auch als "Schamane Leon" bekannt ist, öffentlich mit der Realityqueen ab. "Ich war seit November 2021 mit ihr befreundet und hatte mehr als genug Zeit, sie zu lesen", erklärt Leon. "Ich weiß, wie sie sich verhält, wenn sie lügt und wenn sie Menschen manipuliert. Und das tut sie am laufenden Band!" Von der einst engen Freundschaft der beiden ist inzwischen jedoch nichts mehr übrig, denn bei Kim und Leon herrscht mittlerweile komplette Funkstille, wie Bild berichtet.

Als aktuelles Beispiel führt Leon Kims Aussagen bei "Promi Big Brother" an: "Wenn man schon nicht mehr weiß, seit wann man zusammen ist und seit wann man verheiratet ist, obwohl das erst ein Jahr her ist, dann waren vielleicht zu viele Lügen dazwischen", mutmaßt er bei "Trash Table". Wie wenig Vertrauen er inzwischen in Kim setzt, macht Leon mit einem drastischen Vergleich deutlich: "Mittlerweile sage ich: Wenn sie 'Guten Morgen' sagt, musst du rausgucken, ob's wirklich hell ist." Darüber hinaus ist er überzeugt, dass die Influencerin gezielt nach Aufmerksamkeit suche, unabhängig davon, ob die Reaktionen positiv oder negativ ausfallen. "Ich sehe bei ihr definitiv narzisstische Züge und das ist ein typisch narzisstisches Verhalten, das sie an den Tag legt", so der Schamane.

Dabei gehörte Leon lange zu Kims engsten Freunden. "Wir hatten wirklich eine gute Zeit und ich mochte sie mal wirklich", erinnert sich der Schamane. Wie stark ihre Freundschaft einst war, zeigte sich Anfang 2024: Während Kims Teilnahme am Dschungelcamp stand Leon als damaliger bester Freund an ihrer Seite und begleitete sie sogar zur RTL-Show. Davon ist inzwischen nichts mehr übrig. Stattdessen gehört Leon mittlerweile selbst zu den Kritikern, die sich öffentlich gegen Kim aussprechen. Auch für ihren weiteren Weg im Reality-TV hat er eine klare Vorstellung: "Ich würde es gut finden, wenn sie einfach wieder einen normalen Job machen würde."

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Imago Leon Shankara und Kim Virginia bei der Premiere von "Chantal im Märchenland", 2024

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und der Schamane Leon Shankara