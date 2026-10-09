"Lag blutend am Boden": Promi-BB-Tessa über U-Bahn-Angriff

Tessa Bergmeier (37) sorgt im Promi Big Brother-Haus mit einer erschütternden Schilderung für Entsetzen. Im Gespräch mit Anouschka Renzi (62) und Kim Virginia Grey (31) berichtet die Reality-TV-Bekanntheit von einem heftigen Angriff in einer U-Bahn. Vier Frauen hätten Tessa aus dem Reality-TV erkannt und seien daraufhin auf sie losgegangen. Ihren Angaben zufolge wurde sie in der Bahn getreten und geschlagen. Außerdem sei eine Flasche nach ihr geworfen worden, die sie nur knapp verfehlt habe. Der Vorfall endete offenbar dramatisch. "Ich lag letztendlich blutend auf dem Boden in der Bahn. Wenn da vier Mädels auf dich losgehen", erzählt Tessa ihren beiden Mitbewohnerinnen.

Auslöser für Tessas Schilderung ist eine Bemerkung von Anouschka. Die Schauspielerin erklärt, dass sie grundsätzlich nicht mit der U-Bahn fahre. Daraufhin erzählt Tessa von ihrem erschreckenden Erlebnis und spricht darüber, wie belastend öffentlicher Hass für bekannte Menschen sein könne. Kim zeigt sich betroffen. "Es sollte nie diese eine Grenze überschreiten, dass man Angst haben muss", betont sie. Realitystars müssten ihrer Ansicht nach zwar mit Anfeindungen rechnen, körperliche Angriffe seien deshalb aber keinesfalls hinzunehmen. Tessa berichtet außerdem von einer weiteren respektlosen Begegnung: Auf der Reeperbahn sei sie einmal mit Pommes beworfen worden. Für die zweifache Mutter sind solche Vorfälle klare Grenzüberschreitungen. "Es gibt Menschen, die kennen keine Grenzen und sind absolut übergriffig mit ihrem Verhalten", stellt sie in der Show fest. Mit Blick auf die Täter ergänzt sie: "Nur verletzte Menschen verletzen Menschen."

Es ist nicht das erste Mal, dass die zweifache Mutter in dieser Staffel so persönliche Einblicke gibt. Erst wenige Tage zuvor hatte sie sich im Haus ihrem Mitbewohner Axel Schulz (57) anvertraut und von ihrer schwierigen Jugend erzählt. Damals habe sie sich gewünscht, das Elternhaus so früh wie möglich zu verlassen. Ihre Karriere habe ihr genau das ermöglicht und ihr geholfen, sich bereits in jungen Jahren von ihren Eltern zu lösen. Als sie mit 18 Jahren erstmals selbst auf ihr Konto zugreifen konnte, sei das Geld, das sie dort erwartet hatte, nach ihrer Darstellung allerdings nicht mehr vorhanden gewesen. In den Gesprächen mit ihren Mitbewohnern spricht Tessa immer wieder sowohl über Erlebnisse aus ihrer Kindheit als auch über die Schattenseiten ihres Lebens in der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

Anzeige Anzeige

Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige