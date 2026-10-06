Promi-BB: Tessa Bergmeier enthüllt ihre schwere Kindheit

Tessa Bergmeier enthüllt bei Promi Big Brother nun eine schwierige Phase ihrer Jugend. In der Folge am Dienstagabend erzählt die Realitybekanntheit ihrem Mitbewohner Axel Schulz, dass sie ihr Elternhaus schon früh hinter sich lassen wollte. "Ich wollte immer von zuhause weg, das war nicht toll zuhause", erinnert sie sich laut einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Ihre Karriere eröffnete Tessa schließlich die Möglichkeit, sich früh von ihren Eltern zu lösen. Doch als sie mit 18 Jahren erstmals selbst Zugriff auf ihr Konto bekam, folgte eine bittere Überraschung. Von dem Geld, das sie dort erwartet hatte, war offenbar nichts mehr übrig: "Meine Eltern haben leider das Konto abgeräumt. Das war schon krass", verrät Tessa.

Trotz allem, was passiert ist, möchte Tessa nicht in der Vergangenheit verharren. Stattdessen blickt sie nach vorn und zieht im Gespräch mit Axel ein versöhnliches Fazit: "Ich würde sonst jetzt nicht hier sitzen. Von daher ist alles gut." Heute dreht sich ihr Leben ohnehin vor allem um ihre beiden Töchter. "Ich bin ja in erster Linie Mama", stellt die zweifache Mutter klar. Ihre Töchter zieht Tessa laut der Mitteilung, die Promiflash vorliegt, ganz alleine groß. Unterstützung aus der eigenen Familie gibt es dabei offenbar nicht. Auf die Frage, ob ihr jemand im Alltag unter die Arme greife, findet sie klare Worte: "Nee, niemand. Keine familiäre Unterstützung. Aber mir ist am wichtigsten, dass meine Kinder ein schönes Leben haben und es ihnen gut geht."

Tessas Karriere vor der Kamera begann 2009 bei Germany's Next Topmodel. Bereits damals fiel sie laut Bild mit ihrer impulsiven Art auf und sorgte damit für reichlich Gesprächsstoff. In den Jahren darauf machte sie sich auch in der Reality-TV-Welt einen Namen und war unter anderem bei Das Sommerhaus der Stars und im Dschungelcamp zu sehen. Gleichzeitig gibt Tessa immer wieder Einblicke in persönliche Themen wie ihre psychische Gesundheit, Frauenrechte, Veganismus und Selbstliebe. Vor ihrem Einzug erklärte sie gegenüber SAT.1: "Als Mama bin ich im Alltag sehr viel für andere da. Bei 'Promi Big Brother' möchte ich auch einfach mal Tessa sein." Ihre Fans können täglich um 20:15 Uhr live bei SAT.1 einschalten oder auf Joyn streamen.

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia, Nikola Greyund Anouschka Renzi, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Marc Rehbeck für PETA Tessa Bergmeier für PETA, 2026