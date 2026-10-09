TV-Eklat: Jasmin Herren rastet nach Rafis Witwen-Spruch aus

In der Halloween-Ausgabe von #CoupleChallenge knallt es schon in den ersten 24 Stunden: Im sächsischen Görlitz trifft Jasmin Herren (47), die gemeinsam mit Patricia Blanco (54) antritt, ausgerechnet auf ihren einst engen Freund Rafi Rachek (36) und dessen Teampartner Sam Dylan (35). Was als Wiedersehen beginnt, endet in einem handfesten Eklat. Rafi konfrontiert Jasmin in der RTL+-Show mit einer besonders persönlichen Anschuldigung und trifft sie damit an einem wunden Punkt. Er spielt auf ihr Leben nach dem Tod ihres Ehemanns Willi Herren (†45) an. "Du sagst, du bist die traurige Witwe, aber bumst mit drei Typen gleichzeitig. Du bist falsch!", wirft er ihr vor laufender Kamera an den Kopf. Für Jasmin ist damit offenbar eine Grenze überschritten. Sie wird immer lauter, beschimpft ihren einstigen Vertrauten und lässt sich kaum beruhigen. Die Auseinandersetzung nimmt schließlich solche Ausmaße an, dass die Produktion Konsequenzen zieht. Bereits zum Auftakt ist das Abenteuer für Jasmin und Patricia beendet: Beide müssen die Realityshow nach dem heftigen Eklat umgehend verlassen.

Bereits das Wiedersehen steht unter keinem guten Stern. "Schlimmer kann ein Horrorfilm nicht beginnen", kommentiert Sam den Auftritt der beiden Frauen und spottet zusätzlich über Patricias Botoxbehandlung. Rafi bezeichnet Jasmin als "Lügenbaronin" und macht aus seiner Abneigung keinen Hehl: "Mir kommt die Kotze gleich hoch", sagt er und betont, darauf "gar keinen Bock" zu haben. Nachdem Valencia Stöhr (36) behauptet, Jasmin habe ihr den Kontakt zu Rafi und Sam untersagt, legt er nach: "Du bist sowieso die Falscheste von allen." Zudem habe sie schlecht über ihn geredet – das verzeihe er ihr nicht. Jasmin kontert: "Ich bumse mit drei Typen gleichzeitig? Das machst du am Tag! Ihr seid Ratten…" Später beschimpft sie ihn mit "Du H*re!" und muss zurückgehalten werden. Parallel stellt Patricia mit den Worten "Schwester oder Bruder" Valencias Geschlechtsidentität infrage. Daraufhin greift der Sender ein. Laut RTLZWEI heißt es: "Während eures Streits sind diskriminierende Beleidigungen gefallen und es wurde sich aggressiv verhalten. Ein solcher Umgang miteinander ist nicht in Ordnung und wird hier nicht akzeptiert." Jasmin und Patricia gehen, ohne sich zu entschuldigen.

Dass Rafis Vorwurf Jasmin so hart trifft, hat einen Hintergrund: Die beiden waren früher eng befreundet. Nach Willis Tod im April 2021 stand der Realitystar der Witwe in einer besonders schweren Lebensphase zur Seite. "Rafi war fast täglich bei mir zu Hause, zu einer Zeit, wo es mir nicht sehr gut ging. Er hat mich wirklich aufgebaut und meine ganzen Probleme angehört", erinnert sich Jasmin in der RTL+-Show an diese Zeit. Rund vier Jahre vor dem Wiedersehen brach der Kontakt dann ab. Jasmin zufolge habe sie damals mit Rafi befreundet sein wollen, ohne dass Sam ständig dabei sei. Danach habe sie nie wieder etwas von ihrem ehemaligen Vertrauten gehört. Dass nun ausgerechnet der Mann, der sie nach Willis Tod auffing, ihre Rolle als trauernde Witwe angreift und sie als falsch bezeichnet, macht den Streit für Jasmin besonders persönlich. Rafi wiederum erklärt, sie habe schlecht über ihn gesprochen. Das könne er ihr nicht verzeihen.

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Collage: Joyn / Michael de Boer, Actionpress / scoolz-pixx Collage: Jasmin Herren und Rafi Rachek, Realitystars

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ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"