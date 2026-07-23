Fußballer Eren Dinkci steht seiner krebskranken Freundin bei

In einem emotionalen TikTok-Video zeigt Fußballprofi Eren Dinkci (24), wie er seiner Freundin Cinja die Haare abrasiert. Die junge Frau erhielt Anfang des Jahres die Diagnose Blutkrebs und muss seitdem eine Chemotherapie durchmachen – durch die ihre langen, dunklen Haare ausfallen. Mit dem Rasierer fährt Eren einmal über den Kopf seiner Partnerin, die damit bewusst die Kontrolle über diesen Schritt zurückgewinnen wollte. Dazu schreibt sie kämpferisch: "Es sind nur Haare, hallelujah."

Cinja nutzt ihre Social-Media-Kanäle, um offen über ihren Alltag zwischen Behandlungen, Krankenhaus und kleinen Momenten der Hoffnung zu berichten. In einem weiteren Video ist sie mit einer Perücke zu sehen, bevor sie diese ganz selbstverständlich vor einer Freundin abnimmt – die zunächst überrascht reagiert, bevor sich beide herzlich umarmen. Gegenüber der Bild äußerte sich Eren im Mai auch zum Gesundheitszustand seiner Partnerin: "Sie hat sehr viel Energie. Wir haben gute Nachrichten bekommen und hoffen, dass es so weitergeht. Meiner Freundin geht's aktuell einfach sehr gut, das gibt uns total viel Energie."

Schon kurz nach der Diagnose hatten Cinja und Eren die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten. Da zunächst kein passender Stammzellspender gefunden werden konnte, wandten sie sich mutig an die Öffentlichkeit und warben für eine Registrierung bei der DKMS. Der Appell zeigte Wirkung: Tausende Menschen ließen sich daraufhin als potenzielle Spender registrieren. Sportlich ist Erens Zukunft derzeit noch offen – nach seiner Leihe beim 1. FC Heidenheim kehrte er zunächst zu seinem Stammclub SC Freiburg zurück, ob er dort auch in der nächsten Saison spielt, ist noch unklar.

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TikTok / cinjaalice Eren Dinkci mit Freundin Cinja, Juli 2026

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Imago Eren Dinkci zeigt sich nach dem Abstieg des 1. FC Heidenheim enttäuscht

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Imago Eren Dinkci beim Training des SC Freiburg im Europa-Park-Stadion