Überraschung: Luke Mockridge crasht IRL-Stream von Zarbex

Mit diesem unerwarteten Besuch hatten Zarbex (28) und sein Streamerkollege Gamerstime wohl kaum gerechnet! Während die beiden Social-Media-Stars gerade einen IRL-Livestream in Köln veranstalteten, tauchte plötzlich Luke Mockridge (37) vor ihrer Kamera auf, wie comicschau.de berichtet. Der Comedian stand zunächst mit dem Rücken zu den Streamern, wandte sich dann aber zu ihnen um und begrüßte sie mit einem Faustgruß. Nach wenigen Sekunden verabschiedete sich Luke bereits wieder und ging weiter. Besonders Zarbex wirkte von der spontanen Begegnung ziemlich überrumpelt. Im Netz kam der überraschende Auftritt des TV-Stars allerdings nicht bei allen gut an. Unter einem Instagram-Clip, der den Moment festhielt, sammelten sich zahlreiche kritische Kommentare. Mehrere Nutzer verwiesen auf Lukes vergangenen Skandal und sprachen sich dagegen aus, dem Comedian weiterhin eine öffentliche Bühne zu bieten. So entwickelte sich aus der eigentlich kurzen Begegnung eine erneute Diskussion über den umstrittenen Entertainer.

Während seines kurzen Zwischenstopps verabschiedete sich Luke mit einer freundlichen Botschaft von den beiden Streamern. "Gute Zeit euch", sagte er, woraufhin Zarbex mit einem knappen "Liebe" antwortete. Anschließend entfernte sich der Comedian zusammen mit einer weiteren Person und einem Hund. Zurück blieb ein sichtlich verwirrter Zarbex, der zunächst gar nicht glauben konnte, was gerade passiert war. "War das gerade random oder was?", wollte er von Gamerstime wissen und fragte anschließend: "War das geplant?" Sein Kollege schien allerdings überhaupt nicht zu verstehen, worum es ging. "Was denn?", entgegnete er. Selbst als Zarbex den Namen des prominenten Überraschungsgastes erwähnte, schien Gamerstime ihn nicht erkannt zu haben. Diese Reaktion sorgte bei einigen Zuschauern für Belustigung. Der entsprechende Instagram-Ausschnitt erreichte rund 32.000 Likes, löste aber auch Gegenwind aus. "Keine Bühne für Luke Mockridge", forderte ein User. Ein anderer schrieb: "Ich wünschte, den hätte man vernünftig gecancelt." Die Reaktionen auf den kurzen Auftritt fielen damit äußerst unterschiedlich aus.

Dass bei Zarbex' Livestreams nicht immer alles nach Plan läuft, zeigte sich bereits vor Kurzem bei einem Besuch im Europa-Park. Obwohl der Webstar gesundheitlich angeschlagen war und unter akuten Magenproblemen litt, zog er seine lange geplante Liveübertragung durch. Rund 75.000 Menschen schauten dabei zu, wie er seinen Aufenthalt im Freizeitpark fortsetzte. Besonders unangenehm wurde es für den Streamer, als er eine öffentliche Toilette aufsuchen musste und ihm eine größere Gruppe Fans bis dorthin folgte. Sicherheitskräfte sicherten zwar den Zugang, doch selbst am Waschbecken blieb Zarbex nicht ungestört. Vier junge Anhänger standen unmittelbar vor ihm und filmten ihn mit ihren Smartphones. Der Vorfall verdeutlichte, wie schwierig es für den Social-Media-Star sein kann, während seiner öffentlichen Streams persönliche Grenzen zu wahren – selbst wenn es ihm gesundheitlich schlecht geht. Bei seiner jüngsten Übertragung in Köln sorgte hingegen der unerwartete Besuch von Luke für einen Moment, mit dem offenbar niemand gerechnet hatte.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram / C9FLOWVM7VM Collage: Luke Mockridge und Zarbex

Anzeige Anzeige

Imago Luke Mockridge beim Mockridge Comedy Circus im Circus Rondel in Düsseldorf, 24.01.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / zarbex Zarbex im Februar 2024