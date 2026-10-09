Chris Rock spricht die schonungslose Wahrheit über Hollywood

Chris Rock (61) rechnet mit Hollywood und Los Angeles ab. In der US-Talkshow "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (52) malte der Comedian ein ernüchterndes Bild der Traumfabrik. Los Angeles sei zwar weiterhin schön, doch zugleich sehe man dort überall obdachlose Menschen – teilweise sogar auf dem luxuriösen Rodeo Drive. "Dorthin gehen die Menschen, um ihre Träume zu finden, aber so viele Träume sterben dort", fasste Chris bitter zusammen. Die meisten würden mit großen Zielen in die Filmmetropole ziehen, doch nur ein geringer Teil von ihnen erreiche den erhofften Durchbruch. "Jeder, den man dort trifft, hatte große Pläne", schilderte der Schauspieler und brachte die harte Realität anschließend kurz und knapp auf den Punkt: "L.A. schickt dich wieder nach Hause." Wie wenig sogar ein bekannter Fernsehjob langfristig einbringen kann, zeigte Chris an einem überraschenden Beispiel.

Mehr als drei Jahrzehnte nach seiner Zeit bei Saturday Night Live erhalte er für Wiederholungen der Sendung mitunter noch Schecks über gerade einmal neun Cent. Erfolg im TV bedeute daher keineswegs automatisch finanzielle Sicherheit für die Zukunft. "Du bekommst einen Job im Fernsehen und irgendwie denken die Leute, dieses Geld würde für den Rest deines Lebens reichen. Du hattest vor zehn, 15 Jahren eine Show. Das deckt deine Kosten heute nicht mehr", erklärte der Comedian. Seine eigene Laufbahn begann Chris bereits als Teenager mit Stand-up-Auftritten in New York. Von 1990 bis 1993 gehörte er zum Ensemble von "Saturday Night Live" und wurde dadurch in den USA einem breiten Publikum bekannt. Sein Comedy-Special "Bring the Pain" bescherte ihm 1996 viel Anerkennung und zwei Emmys. Inzwischen kann der Entertainer insgesamt vier Emmys und drei Grammys vorweisen.

Anlass für seinen Auftritt war sein neuer Film "Misty Green", der am 9. Oktober erscheint. Bei dem Projekt übernimmt er gleich mehrere Rollen: So führt er nicht nur Regie, sondern steht auch selbst vor der Kamera. Das Drehbuch verfasste er ebenfalls selbst. Als Titelfigur Misty ist Rosalind Eleazar zu sehen. Auch Adam Driver (42), Daniel Kaluuya, Anna Kendrick (41) und Topher Grace (48) gehören zu dem prominent besetzten Ensemble. Die Schattenseiten der Unterhaltungsbranche, die Chris in der Sendung erwähnte, greift auch sein neuer Film auf. Darin zieht eine Schauspielerin für ihre Karriere nach Los Angeles, kommt beruflich jedoch nicht mehr voran und sucht daraufhin nach einem neuen Lebensinhalt. Chris habe sich in dieser Geschichte wiedergefunden, da auch er die Stadt bei seinem Umzug zunächst vor allem als ausgesprochen schön wahrgenommen hatte.

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Getty Images Chris Rock, Comedian

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Getty Images Malaak Compton-Rock und Chris Rock, April 2011

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