Nikola Grey erinnert sich nicht an Schwangerschaftsdetails

Im Promi Big Brother-Livestream wird Nikola Grey (30) von seinen Gefühlen überwältigt. Nachdem ein Zuschauervoting ihn vorübergehend von seiner Ehefrau Kim Virginia Grey (31) getrennt hat, muss der Realitystar im Haus ohne ihre Unterstützung über die Schwangerschaft sprechen. Kim befindet sich währenddessen im Garten. Maurice Dziwak (28) möchte von Nikola wissen, wann die Eheleute beschlossen haben, die Neuigkeiten öffentlich zu machen. Doch weder an den genauen Zeitpunkt noch an die damalige Schwangerschaftswoche kann sich Nikola erinnern. Umso präsenter sind ihm die Reaktionen im Netz geblieben. Nach der Bekanntgabe seien er und Kim mit massivem Hass konfrontiert worden. Zahlreiche Creator hätten Videos veröffentlicht, in denen das Paar diffamiert worden sei. Als Nikola seinen Mitbewohnern von dem heftigen Shitstorm und dessen Auswirkungen erzählt, kann er seine Tränen schließlich nicht mehr zurückhalten.

Die anderen Bewohner versuchen, Nikola aufzufangen. Auch Maurice bemerkt, wie sehr die Anfeindungen im Netz seinen Mitbewohner noch immer mitnehmen. Deshalb stellt er ihm eine kritische Frage: Warum tritt Nikola nach seinem Rückzug und dem Aufbau eines gemeinsamen Lebens in Dubai wieder in der Öffentlichkeit auf? Schließlich setzt er sich mit seiner Rückkehr ins Reality-TV erneut dem Risiko aus, angefeindet zu werden. Nikola hat auf diese Frage eine klare Antwort: "Es ist meine Leidenschaft. Ich liebe das. Darum geht's", erklärt er. Wie viel ihm die Sendung bedeutet, macht der Social-Media-Star ebenfalls deutlich: "Ich feiere das Format."

Maurice kann diese Entscheidung dennoch nur schwer nachvollziehen. Im Gespräch hält er Nikola vor Augen, dass nach dessen Rückzug längst Ruhe eingekehrt sei. "Keiner hat sich mehr für Kim und Nikola interessiert. Ihr habt euer Leben aufgebaut. Die Leute haben sich damit abgefunden", sagt er. Später lässt ihn das Thema weiterhin nicht los. In der Küche spricht Maurice mit Nina Bridney (23) erneut über Nikolas Schilderungen zur Schwangerschaft und den anschließenden Shitstorm. Nina zweifelt nicht an den emotionalen Aussagen ihres Mitbewohners. "Ich sag, ich glaub ihm, weil ich mir niemals vorstellen könnte, dass irgendein Mensch jemals so lügen könnte", betont sie. Maurice bleibt hingegen zurückhaltend und bezeichnet die Angelegenheit als "schwierige Sache". Er möchte weder behaupten, Nikola sage die Wahrheit, noch ihm eine Lüge unterstellen. Dass in den kommenden Tagen die gesamte Wahrheit ans Licht kommt, erwartet Maurice ebenfalls nicht.

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Maurice Dziwak 2026