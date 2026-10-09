Schwere Zeit: Promi-BB-Bewohnerin Nina Bridney erfuhr Gewalt

Social-Media-Star Nina Bridney (23) spricht offen über eine schwere Zeit in ihrer Jugend. Vor ihren Mitbewohnern im Promi Big Brother-Livestream erzählt sie von Gewalt in einer früheren Beziehung. Mit 16 Jahren lernte Nina einen Gleichaltrigen kennen, mit dem sie etwa einen Monat lang zusammen war. Schon nach kurzer Zeit soll er plötzlich gewalttätig geworden sein. "Und aus dem Nichts hat er mir eine Backpfeife gehauen. Das war voll krass", erinnert sie sich in der Sendung. Rund zwei Wochen später sei die Situation auf einer Feier erneut eskaliert. Ihr damaliger Freund habe sie betrunken zu Boden gestoßen und ihre Hand verdreht. Dabei sei einer ihrer Finger gebrochen. Besonders belastend sei für Nina gewesen, was danach folgte: Ihr Ex habe behauptet, sie habe sich die Verletzung selbst zugefügt. Menschen aus ihrem Umfeld hätten ihr nicht geglaubt und die Ereignisse völlig anders geschildert.

Im Sprechzimmer macht die Streamerin deutlich, wie sehr sie die damaligen Erlebnisse belasteten. "Es war prägend. Es hat mich damals mental sehr fertig gemacht. Ich bin sehr dünn geworden, weil ich nicht verstanden habe, wie man nicht mehr hinter mir stehen konnte. Das hat mich sehr schockiert", erzählt sie bei "Promi Big Brother". Zwei Jahre später traf sie ihren Ex-Freund unerwartet auf einer Party wieder. Er sei auf sie zugekommen und habe sich entschuldigt, da er erkannt habe, dass er ein Gewaltproblem habe. Nina vermutet, dass er deshalb auch eine Therapie gemacht hat. Diese Einsicht in so jungen Jahren rechnet sie ihm an. Den Erwachsenen, die ihr damals nicht glaubten, hat sie dagegen bis heute nicht verziehen. Mitbewohner Maurice Dziwak (28) findet unabhängig vom Alter des Ex-Freundes klare Worte: "Gewalt in der Beziehung ist ein absolutes No-Go. Gewalt sollte keinen Platz haben, ich finde es abscheulich und sollte hart bestraft werden."

Auslöser für Ninas Schilderung war eine Diskussion im Container darüber, ob Ex-Fußballer Christian Lell (42) der richtige Mann für sie sein könnte und welche Argumente dafür oder dagegen sprechen. Trotz ihrer eigenen Erfahrungen möchte die Influencerin niemanden vorschnell verurteilen: "Jeder Mensch hat seine Chance verdient. Auf mich wirkt er nicht aggressiv", stellte sie klar. Generell blickt die 23-Jährige optimistisch auf ihr Liebesleben. Im Gespräch mit Axel Schulz (57) erklärte sie in der Show, dass sie später heiraten und den passenden Partner an ihrer Seite haben möchte. Dabei steht für sie eines fest: Ein zukünftiger Freund soll möglichst aus ihrem öffentlichen Social-Media-Auftritt herausgehalten werden. Ihre Beziehung möchte sie weder für Inhalte nutzen noch damit Geld verdienen. Besonders angetan zeigte sich Nina zuletzt von Feuerwehrmännern und ihrem großen Engagement.

Anzeige Anzeige

Imago Nina Bridney beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Maurice Dziwak 2026

Anzeige Anzeige

Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf