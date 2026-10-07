"Werde heiraten": Promi-BB-Nina sucht nach ihrem Traummann

Nina Bridney (23) hat genaue Vorstellungen davon, wie ihr Liebesleben in Zukunft aussehen soll. Im Gespräch mit Ex-Boxer Axel Schulz (57) bei Promi Big Brother zeigt sie sich überzeugt, eines Tages den passenden Partner zu finden: "Irgendwann werde ich heiraten. Das wird schon kommen", sagte sie. Dabei verriet sie auch eine überraschend konkrete Vorliebe: Feuerwehrmänner haben es ihr angetan. Vor Kurzem habe sie einige von ihnen kennengelernt und sei vor allem davon beeindruckt gewesen, mit wie viel Engagement diese bei der Sache sind. Trotz ihrer eigenen Bekanntheit soll ein künftiger Partner allerdings nicht Teil ihres öffentlichen Auftritts werden. Nina möchte die Beziehung weder für Inhalte in den sozialen Medien einsetzen noch damit Geld verdienen. Ihr Liebesglück will sie stattdessen so konsequent wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Warum die Partnersuche aus ihrer Sicht alles andere als einfach ist, erklärte Nina, die "Promi Big Brother" mit guter Energie revolutionieren möchte, ebenfalls. "Heute ist das noch schwerer, viele wollen sich nicht mehr binden. Die Leute haben Vertrauensängste", stellte sie fest. Ob Untreue inzwischen häufiger vorkomme als früher, könne sie nicht einschätzen. Solche Fälle würden ihrer Meinung nach heute aber öffentlicher wahrgenommen. Für ihre eigene Zukunft zieht die Influencerin deshalb eine klare Grenze: "Ich würde niemals eine öffentliche Beziehung machen. Ich würde es nicht monetarisieren. Ich würde es immer privat halten. Solange man es kann, sollte man es probieren." Auch gemeinsame TikToks oder sonstiger Liebes-Content kommen für sie nicht infrage. "Irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Liebe und das", begründete sie ihre Haltung.

Auch der ehemalige Profiboxer gab in dem sehr persönlichen Gespräch mit Nina einen Einblick in sein Liebesleben. Er sei vergeben, erzählte Axel. Beide hätten jedoch ihre eigenen Bereiche und übernachteten abwechselnd beim jeweils anderen. Nina wollte es dann noch genauer wissen und fragte den Sportler, ob er schon einmal fremdgegangen sei. Axel verneinte das eindeutig. "Nein. Das braucht man nicht. Man muss keinen verletzen", stellte er klar. Nina stimmte ihm zu und teilte damit seine Haltung zum Thema Treue. Axel sprach Nina daraufhin Mut zu und zeigte sich überzeugt, dass die Influencerin den richtigen Partner noch finden wird.

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Imago Nina Bridney beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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