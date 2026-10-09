"Soll älteren Mann finden": Elsa schießt gegen Lugner-Witwe

Friedliche Bergluft? Fehlanzeige! Noch bevor Forsthaus Rampensau am Freitag, dem 9. Oktober, ins österreichische TV-Programm einzieht, ist die Stimmung zwischen einigen Bewohnern bereits am Gefrierpunkt angelangt. Bei der glanzvollen Premierenfeier nutzte Elsa Latifaj den roten Teppich für eine gezielte Breitseite gegen Simone Lugner – und spottete im Interview mit Puls 4 unverhohlen über ihre Vergangenheit an der Seite des mittlerweile verstorbenen Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner (†91): "Simone soll lieber wieder so einen älteren Mann finden, der ihr unter die Arme greift und sie finanziert." Dass Elsa diese Worte schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge öffentlich äußert, macht die angespannte Stimmung zwischen den beiden "Forsthaus"-Schönheiten mehr als deutlich.

Simone ließ sich diesen Seitenhieb jedoch nicht kommentarlos gefallen und konterte in einem eigenen Interview bei Puls 4 prompt. Ihr Urteil über die Konkurrentin fiel dabei alles andere als freundlich aus: "Elsa hat einfach kein Niveau. (...) Solche Menschen haben in meinem Leben nichts verloren. Sie muss erst einmal auf mein Niveau kommen, dass sie sich mit mir unterhalten kann", stellte sie klar. Und damit nicht genug: "Die Elsa, die kann für niemanden ein Vorbild sein. Also, geht gar nicht. Und sie macht jetzt ihren Weg, und sie wird irgendwann abstürzen, und dann ist sie halt niemand mehr." Geschenkt haben sich die beiden auf dem roten Teppich also wirklich nichts. Wie sich der Zoff im gemeinsamen Alltag entwickelt, können Realityfans ab Freitag um 20:15 Uhr auf ATV und JOYN mitverfolgen.

Für Elsa, die diesmal gemeinsam mit Realitykollegin Beverly Cmua als Gespann an den Start geht, ist die österreichische Ausgabe der Show schon der zweite Anlauf im Hüttenformat. Nach ihrem eher durchwachsenen Auftritt in der deutschen Version sieht das Model das Projekt als Chance auf späte Genugtuung. Dass sie dabei keineswegs als friedliches Lamm agieren wollte, stellte sie schon vor dem Einzug klar: "Leg dich nicht mit Elsa an!", erklärte sie laut film.at. Die Ansage scheint sie bitterernst zu meinen, wie die frühe Fehde zeigt. Ob der scharfe Schlagabtausch mit Simone erst der bescheidene Anfang einer gepflegten Schlammschlacht war, bleibt spannend.

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Collage: Instagram / elsa_latifaj_98, Instagram / simone_lugner Collage: Elsa Latifaj und Simone Lugner

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Imago Richard Lugner und Simone Lugner beim Künstler-Heringsschmaus 2023 im Marchfelderhof Deutsch-Wagram

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ATV Elsa Latifaj und Beverly, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2026