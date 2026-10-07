Elsa Latifaj startet "Forsthaus Rampensau" mit Kampfansage

Das Forsthaus ruft – und Elsa Latifaj schnürt schon mal die Bergstiefel: Das Model ist in der neuen österreichischen Staffel von Forsthaus Rampensau dabei und bildet dort ein Team mit Realitystar Beverly Cmua. Für Elsa bedeutet die Rückkehr ins Holzhaus nach ihrer eher ernüchternden Teilnahme an der deutschen Version vor allem eines: die Chance auf späte Genugtuung. Und diese Gelegenheit will die Wienerin offenbar mit maximalem Getöse nutzen. Laut film.at richtete sie vor dem Startschuss direkt eine Drohung an ihre Kontrahenten, die an Deutlichkeit kaum zu überbieten ist: "Ich habe mich weiterentwickelt und bin bereit für eine neue Runde Forsthaus. Aber es gilt weiterhin: Leg dich nicht mit Elsa an!" Wer in der Berghütte also auf beschauliche Abende am Kamin gehofft hatte, dürfte die Rechnung ohne die resolute Österreicherin gemacht haben. Ab Freitag, dem 9. Oktober 2026, können die Zuschauer das Spektakel um 20:15 Uhr bei JOYN und ATV mitverfolgen.

Dass es in den engen Stuben schnell scheppern könnte, unterstrich Elsa bereits im Vorfeld der Show. Auf dem offiziellen TikTok-Kanal des Formats ließ sie ziemlich ungeniert durchblicken, welche Spezies von Mitstreitern bei ihr umgehend Schnappatmung auslöst: "Ich komme mit geizigen Leuten nicht klar, die mir die ganze Zeit was unter die Nase reiben. Und mit Rattengesichtern komme ich auch nicht klar. Kennst du diese Leute, die Rattengesichter haben? Man weiß sofort, dass diese Person fake ist." Ein unmissverständlicher Warnschuss in Richtung der versammelten Konkurrenz. Auch Teampartnerin Beverly reist keineswegs als Touristin an, sondern verfolgt einen klaren Tilgungsplan für die eigene Fernsehbilanz. "Ich will dem Format diesmal meinen Stempel aufdrücken, denn an mein erstes Mal Forsthaus habe ich ja keine guten Erinnerungen", verkündete die Blondine zielstrebig.

Dass die beiden Damen diesmal mit einer geballten Dosis Ehrgeiz anrücken, hat handfeste historische Gründe. Elsa startete Ende 2023 gemeinsam mit Gina-Lisa Lohfink (40) in der ersten Staffel von Forsthaus Rampensau Germany – das Gespann landete am Ende auf einem eher mageren siebten Rang. Beverly war in derselben Ausgabe am Start und kennt ihre neue Begleitung somit aus nächster Nähe. Zusammen mit Natascha Beil musste sie sich damals allerdings mit der Roten Laterne des Schlusslichts begnügen. An Kameraerfahrung mangelt es Beverly dennoch nicht, schließlich hinterließ sie bereits bei Good Luck Guys und Are You The One – Reality Stars in Love ihre Duftmarke. Im österreichischen Ableger trifft das Duo nun auf eine illustre Runde: Mit von der Partie ist unter anderem Societydame Simone Lugner an der Seite von Zirkusdirektor Alexander Schneller.

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elsaxla Elsa Latifaj im Januar 2026 in Phuket

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ATV Elsa Latifaj und Beverly, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2026

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ATV Simone Lugner und Alexander Schneller, "Forsthaus Rampensau"-Kandidaten 2026