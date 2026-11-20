Im Erbstreit um die Lugner-Stiftung und das Wohnrecht in der Döblinger Villa kommt es zu einer überraschenden Wende: Simone Lugner (44) hat vor dem Oberlandesgericht einen wichtigen Erfolg erzielt. Das OLG gab ihrem Rekurs statt und stellte fest, dass ihr Antrag auf Absetzung des Stiftungsvorstands zu Unrecht abgewiesen worden war. Der Fall wird nun erneut an das zuständige Gericht zurückverwiesen, wodurch es jetzt doch zu einem Prozess gegen den Vorstand der Lugner-Privatstiftung kommen kann. Simone selbst hält sich zu dem aktuellen Verfahrensstand allerdings bedeckt. Gegenüber oe24 erklärte sie lediglich knapp: "Über Prozesse jeglicher Art spreche ich nicht (mehr), solange sie nicht abgeschlossen sind." Mit der Entscheidung des Gerichts gelingt der Witwe von Richard Lugner (†91) ein bedeutender Etappensieg in dem langwierigen Konflikt, da ihr Anliegen nun neu aufgerollt wird.

Beendet ist der Rechtsstreit mit dem Beschluss des Oberlandesgerichts aber noch lange nicht, denn bereits am 18. Dezember stehen sich die Parteien erneut vor Gericht gegenüber. Auch beim Thema Finanzen liegen beide Seiten weiterhin auseinander: Während die Lugner-Stiftung ihr Vergleichsangebot inzwischen auf 4,1 Millionen Euro aufgestockt haben soll, wäre Simone zwar grundsätzlich mit vier Millionen Euro einverstanden – sie fordert jedoch zusätzlich eine lebenslange monatliche Apanage in Höhe von 12.000 Euro. Für die Österreicherin ist der Erfolg vor dem OLG übrigens nicht der erste Teilsieg in diesem Jahr. Bereits im Sommer konnte sie sich in einem separaten Streitpunkt um 14.000 Euro Reparaturkosten für einen Firmen-BMW durchsetzen und musste am Ende lediglich für den Schaden aufkommen, den sie auch selbst verursacht hatte.

Seinen Anfang hatte das aktuelle Verfahren bereits im Juni 2025 genommen, als Simone gemeinsam mit ihrem Anwalt Florian Höllwarth den Antrag auf Absetzung des Stiftungsvorstands einbrachte. Sie warf dem Gremium damals vor, zentrale Pflichten vernachlässigt zu haben, nachdem ihr zuvor eine Räumungsklage und damit der Verlust ihres Zuhauses in der Döblinger Villa gedroht hatten. Im Mai 2026 wies das Gericht ihren Antrag zunächst ab, was für Simone einen herben Rückschlag im Kampf um ihr Wohnrecht bedeutete. Doch die Witwe des verstorbenen Baumeisters gab nicht auf und legte gegen diese Entscheidung Rekurs ein. Genau diese Hartnäckigkeit hat sich nun ausgezahlt, da ihr Antrag durch das Machtwort des Oberlandesgerichts wieder auf dem Tisch liegt.

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Imago Simone Lugner beim 17. Diversity Ball im Wiener Rathaus, Motto "TOGETHER WE RISE", 6. September 2025

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Imago Richard Lugner und Simone Lugner beim Künstler-Heringsschmaus 2023 im Marchfelderhof Deutsch-Wagram

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