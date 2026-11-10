"Forsthaus"-Gerede bringt Giuliano Hediger in Rage

Giuliano Lorenzo Hediger hat genug vom Gerede über Forsthaus. Kurz nach halb drei Uhr morgens wandte sich der Realitystar in einer Instagram-Story an andere Gesichter aus dem Reality-TV, die aus seiner Sicht Behauptungen über die Show verbreiten. Diese Personen hätten weder mit dem Format zu tun noch wüssten sie, was dort gerade los sei. Für seine Ansage filmt sich Giuliano mit freiem Oberkörper auf einem überdachten Balkon. Mit ernster Miene und erhobenem Zeigefinger fordert er alle, die nicht zur Besetzung gehören, auf, sich aus der Diskussion herauszuhalten.

Laut Giuliano weiß selbst der Cast derzeit nicht genau, was los ist. "Leute, wir wissen selber nicht, was Sache ist. Und ihr seid nicht Teil der Show. Ihr habt nichts damit zu tun, also haltet euren Mund. Ja, danke schön", sagt er in seiner Story. Wenn sich jemand zu dem Thema äußern solle, dann aus seiner Sicht die Beteiligten selbst: "Wenn irgendjemand was dazu zu sagen hat, dann sind das ja wir, also der Cast. Der Rest bitte. Danke." An wen sich die Ansage konkret richtet, lässt Giuliano offen. Auch welche Behauptungen ihn so ärgern, verrät er nicht.

Schon zu Beginn des Clips kündigt Giuliano an, dass er etwas loswerden müsse, das ihn "richtig abfuckt". Während er direkt in die Kamera spricht, zieht er immer wieder die Augenbrauen zusammen und presst die Lippen aufeinander. Zwischendurch schaut er zur Seite und lächelt kurz. Der tätowierte Musiker hält während der Aufnahme einen durchsichtigen Becher mit einem grünlichen Getränk in der Hand, aus dem er gegen Ende einen Schluck nimmt. Bis zum Schluss bleibt er bei seiner Forderung: Wer mit der Show nichts zu tun hat, soll sich heraushalten.

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

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Joyn Giuliano Hediger, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

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