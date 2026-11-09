Streit um Lugner-Villa könnte Simone teuer zu stehen kommen

Im erbitterten Streit um die Villa in Wien-Döbling zwischen Simone Lugner (44) und der Lugner Privatstiftung ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Wie der Kurier berichtet, hat die Stiftung ein neues Vergleichsangebot der Witwe von Richard Lugner (†91) abgelehnt. Darin hatte sich Simone bereiterklärt, auf ihr Wohnrecht in dem Anwesen zu verzichten. Auch ihre Firmenbeteiligungen wollte sie abgeben. Im Gegenzug forderte sie vier Millionen Euro in bar sowie eine lebenslange Leibrente von 12.000 Euro pro Monat. Geht man von einer Laufzeit von etwa 40 Jahren aus, hätte das gesamte Paket einen Wert von rund zehn Millionen Euro. Schon vor einigen Monaten waren im Zuge der Vergleichsverhandlungen Zahlen bekannt geworden. Damals standen sogar deutlich höhere Summen im Raum: Laut Informationen von oe24 soll Simone zu diesem Zeitpunkt 24 Millionen Euro gefordert haben. Dafür hätte sie dem damaligen Bericht zufolge sowohl auf ihr lebenslanges Wohnrecht in der Döblinger Villa als auch auf ihre Erbansprüche verzichtet.

Das nun bekannt gewordene Modell ist anders aufgebaut. Neben der Barzahlung von vier Millionen Euro macht vor allem die lebenslange Leibrente einen großen Teil der geforderten Abgeltung aus. Eine Einigung ist damit vorerst vom Tisch. Stattdessen geht es vor Gericht weiter: Die nächste Verhandlung im Privatprozess, in dem es unter anderem um die Räumung der Villa geht, ist für den 18. Dezember um 17 Uhr angesetzt. Gleichzeitig läuft auch das Verlassenschaftsverfahren weiter. Ein langwieriger Rechtsstreit könnte für Simone allerdings kostspielig werden. Die Stiftung verlangt für die Nutzung der Villa nämlich ein jährliches Benutzungsentgelt von 60.000 Euro. Sollte die Witwe den Prozess verlieren, müsste sie diesen Betrag nachzahlen. Ohne einen Vergleich könnte sich das Verfahren dem Bericht zufolge noch über Jahre hinziehen. Nach Darstellung der Stiftung stehen Simone aus dem Erbe rund 1,5 Millionen Euro zu, außerdem Firmenanteile und das vor Gericht umkämpfte Wohnrecht.

Stiftungsanwalt Markus Tschank erklärte gegenüber dem Kurier, Simones Seite habe das ursprüngliche Angebot über vier Millionen Euro lediglich um etwas mehr als 100.000 Euro erhöht. Für die Anteile an der Lugner City soll es laut dem Juristen auch weiterhin keine Gewinnausschüttungen geben, da die Gewinne reinvestiert würden. Simone selbst äußert sich nicht konkret zu den kursierenden Summen und den Verhandlungen. Sie betont aber, dass sie grundsätzlich zu Gesprächen bereit sei. Simones Wohnrecht, ihre Firmenbeteiligungen und die Höhe einer möglichen Abfindung sind damit weiterhin die zentralen Streitpunkte zwischen ihr und der Privatstiftung.

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Imago Richard Lugner und Simone am Hochzeitstag im Juni 2024

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