Üppige Summe: Das macht Kims Ex-Manager mit Paywall-Gewinn

Kim Virginia Greys (31) ehemaliger Manager Mete verrät, wie viel Geld seine kostenpflichtige Abrechnung mit dem Realitystar bislang eingebracht hat. In der "Late Night Show" von Promi Big Brother spricht er über das Statement, das hinter einer Paywall verborgen ist. Seinen Angaben zufolge kam dadurch bereits eine fünfstellige Summe zusammen. Einen genauen Betrag möchte er in der Sendung allerdings nicht nennen. Mit einem Seitenhieb auf andere Realitystars fügt er scherzhaft hinzu: "Wir haben Serkan Yavuz und Jannik bestimmt überholt."

Für sich behalten möchte der Ex-Manager die Einnahmen nach eigener Aussage ohnehin nicht. Auf die Frage, warum er eine Bezahlschranke eingerichtet hat, antwortet Mete in der Show knapp: "Es ist für einen guten Zweck." Das Geld soll an verschiedene Kinderhospize gespendet werden. Damit erklärt er zugleich, warum seine öffentliche Abrechnung überhaupt nur gegen Bezahlung abrufbar ist. Dass Kim von den Einnahmen nichts abbekommt, scheint für ihn dabei ein willkommener Nebeneffekt zu sein. "Weil Kim wird sich richtig darüber ärgern", erklärt er weiter. Wie viel am Ende tatsächlich zusammenkommt und wann die Spende fließt, lässt der ehemalige Manager in der Sendung offen.

Hinter der Aktion steckt laut Mete eine besondere Vorgeschichte. Kim soll ihm rund 20 Stunden Videomaterial geschickt haben, das er für ihr eigenes Abrechnungsvideo schneiden sollte. Mit diesem Projekt habe die Influencerin auf Einnahmen in Millionenhöhe gehofft. Mit seinem eigenen kostenpflichtigen Statement kam ihr der Ex-Manager allerdings zuvor. Wer die Abrechnung des früheren Managements sehen möchte, muss 5,99 Euro bezahlen. Darin geht es unter anderem um Spannungen in der letzten Phase der Zusammenarbeit mit Kim und ihrem Ehemann Nikola Grey (30).

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, April 2026