Kim Virginias Abrechnung: Das steckt hinter der Namensliste

Kim Virginia Grey (31) und die Agentur MeBa Stars gehen mittlerweile getrennte Wege. Kurz nach der Zusammenarbeit veröffentlichte das Ex-Management des Realitystars eine Liste mit 32 Namen aus der Reality-TV-Szene – was es damit auf sich hatte, war zunächst nicht klar. Bis jetzt: In einer Abrechnung ging der Ex-Manager von Kim nun genauer darauf ein. "Das ist eine Liste, die ich von Kim bekommen habe. Diese habe ich lediglich kopiert und an meine Frau geschickt. [...] Das ist keine Blockliste. Kim Virginia wollte ein Abrechnungsvideo machen. Sie wollte mit diesen ganzen Namen abrechnen", erklärte er, ergänzte jedoch: "In diesem Video rechnet sie aber nicht so ab, wie ihr denkt."

Eine Abrechnung im teuflischen Sinne wäre es wohl nicht geworden. Die auf der Liste stehenden Namen sollten angeblich einfach immer wieder gedroppt werden, sodass die Zuhörer immer wieder dieselben Namen in dem Video zu hören bekommen. "Sie packt da keine wirklichen Geheimnisse aus. Sie packt da eigentlich nichts aus. Sie reagiert auf all die Postings, die diese Namen über sie gemacht haben. Das sind alles Leute, die über sie geredet haben und mehr nicht", betonte der Ex-Manager. Eine Reaktion auf die Personen, wie sie wohl seitens Kim erwartet wurde, habe sie sich gespart. In dem Fall hätten diese ja profitieren können, was Kim keineswegs gewollt habe. Vielmehr habe sich die frühere Flugbegleiterin ein Abrechnungsvideo in Form eines 1-Euro-Statements gewünscht, um Geld zu verdienen, wie es Serkan Yavuz (33) damals nach dem Seitensprung und dem Beziehungsende mit Samira (32) gemacht habe.

Auf der Liste waren unter anderem Sam Dylan, Jürgen Milski (62), Elena Miras (34) sowie Mike (34) und Leyla Heiter (30) zu finden. Von Letzterer sei Kim ihrem Ex-Management zufolge regelrecht "besessen", wie der Influencer Sanijel Jakimovski kürzlich in einem Video auf YouTube zusammenfasste. Immer wieder habe Kim die Agentur auf Leyla aufmerksam gemacht und sich dafür interessiert, welche Werbedeals die Ex-Dschungelcamperin an Land gezogen hat und wie es um ihre Social-Media-Follower steht.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Leyla Heiter bei der Eröffnung von Leylaland im Penny-Markt in Frankfurt am Main am 30.07.2026