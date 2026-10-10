Axel Schulz packt bei Promi BB über seine Karriere aus

Axel Schulz (57) hat bei Promi Big Brother gerade erst sein neues Zuhause bezogen und schon zieht er seine Mitbewohner mit Geschichten aus seiner Vergangenheit in den Bann. Bei einem gemütlichen Bier lässt der ehemalige Profiboxer seine Karriere Revue passieren und erinnert sich unter anderem an seine berühmten Duelle mit George Foreman (†76) und Wladimir Klitschko (50). Dabei spricht er nicht nur über seine größten Erfolge, sondern auch über schmerzhafte Niederlagen. Trotz aller Rückschläge blickt der Sportler voller Dankbarkeit auf seinen bisherigen Lebensweg zurück. "Ich habe so ein Schwein gehabt in meinem Leben. Ich komme aus der DDR, habe angefangen mit dem Boxen, weil es mir Spaß gemacht hat, und hatte dann die Möglichkeit, Profi zu werden, obwohl mich alle ausgelacht haben. Habe dann für mich gute Kämpfe gemacht, habe Schweinegeld verdient und davon lebe ich heute noch", berichtet Axel im Livestream auf Joyn. Während seine Erzählungen bei zahlreichen Kandidaten auf großes Interesse stoßen, kann eine Bewohnerin damit offenbar wenig anfangen. Schauspielerin Anouschka Renzi (62) ist von dem ausführlichen Karriererückblick alles andere als begeistert. "Ich habe es kaum ausgehalten", gesteht sie anschließend.

Bei seinen übrigen Mitbewohnern kommt Axels Ausflug in die Vergangenheit dagegen ausgesprochen gut an. Nikola (30) fühlt sich von der außergewöhnlichen Lebensgeschichte des Boxers sogar an einen Kinofilm erinnert. "Richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das zu erzählen", bedankt er sich bei dem Sportler. Auch Gia und Francesca lauschen seinen Schilderungen beeindruckt. Besonders Maurice Dziwak (28) kann sein Glück kaum fassen. Der Realitystar erhält später sogar eine persönliche Trainingseinheit von Axel und nutzt die Gelegenheit, um ihm zahlreiche Fragen zu stellen. Unter anderem interessiert ihn, wie sich das Boxen mit gebrochenen Händen anfühlt, welchen Einfluss Adrenalin auf einen Kampf hat und welche K.-o.-Schläge Axel besonders hart getroffen haben. Für Maurice ist die Begegnung mit dem früheren Profisportler etwas ganz Besonderes. Axel sei "einfach eine Ikone in Deutschland", schwärmt er. Mit ihm gemeinsam auf der Couch zu sitzen, findet er deshalb "richtig geil". Anouschka hat den Abend hingegen deutlich weniger positiv in Erinnerung. "Unerträglich lang die Geschichte und keiner hat sich getraut zu bewegen. Ich dachte, ich kann nicht mehr." Dabei stellt sie klar, dass sie Axel grundsätzlich "sehr, sehr, sehr" möge.

Seit dem 5. Oktober 2026 läuft die mittlerweile 14. Staffel von "Promi Big Brother" bei SAT.1 und auf Joyn. Neben Axel und Anouschka sind unter anderem Maurice, No-Angels-Star Nadja Benaissa (44), Schauspieler Gedeon Burkhard (57) und Model Tessa Bergmeier (37) Teil der diesjährigen Bewohnerrunde. Bei Axels ausführlicher Erzählrunde zeigen sich die unterschiedlichen Reaktionen der Kandidaten besonders deutlich. Während einige von seiner bewegten Sportlerkarriere fasziniert sind und mehr erfahren möchten, fällt es Anouschka zunehmend schwer, den langen Ausführungen zu folgen. Trotz ihrer Sympathie für den ehemaligen Boxer hätte die Schauspielerin offenbar lieber kürzere Ausführungen gehört.

"Promi Big Brother" läuft täglich um 20:15 Uhr live auf SAT.1 und ist auch auf Joyn im Stream zu sehen.

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Joyn / Marc Rehbeck Promi-BB-Kandidat Axel Schulz 2026

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Getty Images Axel Schulz, Juli 2018

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Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026