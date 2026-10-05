Kim, Nikola, Tessa & Anouschka: So reagieren Promi-BB-Stars

Bei Promi Big Brother sind in der Livesendung gleich vier Nachzügler ins Haus gezogen – und davon hatten die zehn Bewohner vorab keine Ahnung. Anouschka Renzi (62) und Tessa Bergmeier (37) bezogen gemeinsam den modernen "Haus"-Wohnbereich, während das verheiratete Reality-TV-Paar Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) im "Garten"-Team landete. Für großen Tumult sorgte die Überraschung allerdings nicht: Nina Bridney (23), Christian Lell (42) und die übrigen Hausgenossen empfingen Anouschka und Tessa mit Umarmungen, stellten sich vor und plauderten ganz entspannt drauflos. Auch im Garten blieb es friedlich. Maurice Dziwak (28), Nadja Benaissa (44), Francesca Morgese und die anderen staunten zwar sichtbar, als Kim und Nikola plötzlich vor ihnen standen – begrüßt wurde das Promis unter Palmen-Paar aber höflich und gelassen. Es gab sogar Küsschen links und rechts. Von Zickenkrieg oder bösen Blicken war beim ersten Aufeinandertreffen der neuen Wohngemeinschaft nichts zu sehen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Formats wussten die ersten zehn Kandidaten schon vor dem Einzug voneinander. Dass zusätzlich noch Kim, Nikola, Anouschka und Tessa dazustoßen würden, blieb ihnen durch die Abschirmung im Hotel jedoch bis zur Liveshow verborgen. Nikola zeigte sich vor allem erleichtert darüber, zum Auftakt nicht von seiner Ehefrau getrennt zu werden. Kim konnte der Zuteilung in den Garten statt in den Luxusbereich dagegen wenig abgewinnen. Ihr entfuhren nur einige "Ach, du meine Güte". Moderator Jochen Bendel (58) wertete den ruhigen Empfang als bemerkenswert. "Das war alles ganz entspannt. Da hat keiner dagestanden und gezittert", stellte er in der Sendung fest. Seine Kollegin Marlene Lufen (55) beurteilte die Harmonie deutlich zurückhaltender. Sie vermutete, dass die Bewohner zu Beginn schlicht vorsichtig miteinander umgehen und dass sich die Stimmung im weiteren Verlauf durchaus noch drehen könnte.

Bei den Zuschauern kam der Start allerdings deutlich weniger gut an. Vor allem Kim und Nikola wurden in den sozialen Netzwerken schon nach wenigen Minuten zerrissen. Bei X hagelte es Spott über ihren ersten Auftritt in der Arena. Besonders die Outfits lieferten reichlich Gesprächsstoff: Nikola trug ein dunkles Shirt mit der Aufschrift "I love my hot girlfriend". Kim setzte auf Glamour pur, mit goldener Krone und einem goldenen XXL-Fächer. Ein Nutzer brachte seine Abneigung drastisch auf den Punkt: "Instant Brechreiz!" Andere legten nach: "Wer im Haus Kim noch nicht kennt, findet sie spätestens durch dieses Outfit unsympathisch." Ein weiterer Zuschauer wetterte wiederum: "Solche voll idiotischen Vollversager wie dieses Couple machen mir mein schönes Format kaputt."

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia, Nikola Greyund Anouschka Renzi, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner