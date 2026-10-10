Darum macht Kim Virginias Ex-Manager öffentliche Abrechnung

Schon wieder steht Kim Virginia Grey (31) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – und wie schon öfter kommt sie dabei nicht besonders gut weg. Aktuell darf sie sich von ihrem ehemaligen Manager Mete einiges an Kritik anhören, doch antworten kann sie gerade nicht. Immerhin steckt sie mitten im alljährlichen sozialen Experiment "Promi Big Brother", wo der Zugriff auf Handys verboten ist. Mete hat sein ausführliches Statement auf einer Website veröffentlicht, die hinter einer 5,99-Euro-teuren Paywall versteckt ist. In der "Promi Big Brother Late Night Show" erklärte Mete nun, warum er sich überhaupt zu diesem Schritt entschieden hat. Als Auslöser nennt er einen ganz persönlichen Konflikt. "Es sind bestimmte Grenzen überschritten worden", stellte er in der Sendung klar.

Wie der Manager erzählt, waren er und seine Frau persönlich für Kim zuständig. Allerdings sei Kim nicht gut mit ihnen umgegangen und habe ständig unnötig Stress gemacht. Tatsächlich habe Mete die Zusammenarbeit mit Kim schon nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp beendet – vor zwei Jahren. "Und Madame ist einfach nicht gegangen", schilderte Mete. Kim habe ihm im Nachhinein gesagt, dass sie nicht mit seiner Frau arbeiten könne. Doch wie Mete sagt: "Wenn du mir sagst, dass du mit meiner Frau nicht arbeiten kannst, dann arbeitest du auch nicht mit mir." Mit seinen öffentlichen Äußerungen wolle er nun endgültig einen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung ziehen. "Ich will einfach die Tür schließen", sagte er in der Sendung.

Kims Person ist schon seit Längerem von Fragen und Verwirrung umgeben. In derselben Sendung hatte Mete zuvor auch Kims öffentliche Darstellung rund um den Verlust ihres ungeborenen Kindes bestritten und eine komplett andere Version der Ereignisse geschildert. Kim hatte behauptet, dass sie das Baby durch einen Schlag in den Bauch verloren habe. Der Manager hingegen erinnert sich an einen vielsagenden Anruf von Kim. "Nein, weil wir wussten ja, dass sie uns gesagt hat, dass sie abgetrieben hat, so eine Abtreibungspille genommen hat", erzählte er. Die aktuelle Abrechnung dreht sich dagegen weniger um dieses Thema, sondern vor allem um das persönliche Zerwürfnis der beiden. Sein kostenpflichtiges Statement bleibt derweil weiterhin abrufbar und sorgt in der Reality-TV-Szene für reichlich Diskussionen.

Anzeige Anzeige

Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Anzeige